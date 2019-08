Advantage Smollan acquiert une participation majoritaire dans WorkShop





Advantage Smollan, le holding détenu conjointement par Advantage Solutions et Global Smollan Holdings, a acquis une participation majoritaire dans WorkShop International.

WorkShop est la principale agence de vente au détail de Scandinavie, au service d'une impressionnante liste de clients sur laquelle figurent de nombreuses marques de vente au détail parmi les plus prisées et prospères au monde. À partir de 2016, l'entreprise s'est diversifiée avec succès à l'international en élargissant son offre de services dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas. L'investissement réalisé par Advantage Smollan constitue une étape supplémentaire pour répondre à la demande en matière d'initiatives de vente au détail tactiques, créatives et stratégiques sur plusieurs marchés.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée que WorkShop rejoigne Advantage Smollan », a affirmé Laurence Clube, directeur des opérations d'Advantage Smollan. « Notre investissement signifie qu'une entreprise de haut niveau de plus intègre le groupe, ce qui nous permet de continuer à élargir notre couverture géographique et de la faire correspondre à notre vision, afin d'optimiser et d'étendre la gamme de services que nous proposons à nos clients. »

« La stratégie d'Advantage Smollan est parfaitement en accord avec la nôtre, ce qui veut dire que nous sommes en mesure d'accélérer notre développement, de soutenir nos clients sur un plus grand nombre de marchés et d'atteindre davantage de clients en Europe », a affirmé Payman Hazheer, PDG de WorkShop.

M. Hazheer, mais aussi Kristofer Wanselius, le fondateur de WorkShop, et l'autre partenaire fondateur Christian Appel continueront à diriger activement l'entreprise.

« Nous avons toujours été persuadés que WorkShop était capable d'exceller grâce à une offre de services à travers toute l'Europe, et nous sommes heureux de nous allier à une société telle qu'Advantage Smollan, qui partage notre vision et avec qui nous pourrons réaliser celle-ci », a déclaré M. Appel.

WorkShop est la principale agence de vente au détail de Scandinavie. Son concept commercial consiste à proposer une combinaison unique de services tactiques, créatifs et stratégiques à des marques ambitieuses, en vue d'améliorer les expériences de marque et de générer une augmentation des ventes. WorkShop a connu une forte croissance, remporté plusieurs prix Gasell décernés par le journal suédois Dagens Industri et s'est également vu attribuer le titre d'entreprise « MästarGasell » par ce même journal en 2019. La clé du succès a été d'établir des plans d'entreprise progressistes, fortement axés sur le développement de la créativité, des connaissances et de la capacité à fournir des services de grande qualité sur plusieurs marchés simultanément. Entre 2018 et 2019, la rentabilité de WorkShop a doublé et l'entreprise a engrangé des revenus à hauteur de 288,8 millions de SEK et enregistré un résultat de 8,7 millions de SEK en 2018. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur https://work-shop.com.

Fondé en 2015, Advantage Smollan est un holding détenu conjointement par Advantage Solutions (Advantage) et Global Smollan Holdings (Smollan), qui offre des solutions unifiées en matière de ventes, de marketing et de technologies, aux fabricants et détaillants de biens de consommation à travers l'Europe. Advantage Smollan propose les meilleures fonctionnalités et technologies du secteur, ainsi que les connaissances locales qui permettent de s'adapter à la dynamique unique de chaque marché. L'entreprise associe les bonnes pratiques et les ressources d'Advantage et de Smollan à la vaste expérience et aux rôles de leader de chaque société du portefeuille, dans le but de créer un service d'excellence, de faire naître un leadership éclairé et de cultiver l'esprit d'entreprise, afin d'obtenir de meilleurs résultats pour les clients. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur www.advantagesmollan.com.

