Les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard profiteront des investissements dans les infrastructures vertes et communautaires

KENSINGTON, PE, le 19 août 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Île?du?Prince-Édouard (Î.-P.-É.) reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures vertes locales de traitement des eaux usées contribuent largement au dynamisme et à la santé des collectivités tout en améliorant la qualité de vie des résidents et en protégeant l'environnement.

Aujourd'hui, l'honorable Wayne Easter, député de Malpèque, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et le ministre de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture, Matthew MacKay, ont annoncé le financement de cinq projets dans quatre collectivités de l'Î.-P.-É.

Quatre projets prévoient l'amélioration des systèmes de traitement de l'eau et de traitement des eaux usées des collectivités de Cornwall, de Kensington et de Resort. Par exemple, à Kensington, la modernisation du système de champ de captage, y compris l'ajout de tuyaux et d'une nouvelle alimentation de secours, permettra aux résidents de continuer d'avoir accès à une source d'eau potable sûre et fiable.

De plus, les améliorations apportées au centre communautaire d'Albany le rendront plus facilement accessible aux aînés et aux personnes handicapées.

Le gouvernement du Canada verse plus de 1,65 million de dollars pour ces projets dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Î.-P.-É. verse plus de 1,3 million de dollars. Les bénéficiaires se chargent de couvrir le reste des coûts des projets.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures vertes et communautaires visent à bâtir des collectivités durables pour tous. Ils amélioreront l'accès de nos résidents aux services communautaires, à l'eau potable et à des services améliorés de traitement des eaux usées. »

L'honorable Wayne Easter, député de Malpèque, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Les gens qui composent nos collectivités sont la véritable source de force dans notre province. Qu'il s'agisse de réseaux d'aqueduc ou de centres communautaires plus accessibles, ces améliorations des infrastructures sont des investissements dans les priorités communautaires locales qui profitent à tous les habitants de la province. »

L'honorable Matthew MacKay, ministre de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce financement, 26,9 milliards de dollars appuient les projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards peuvent être investis par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. De ce financement, 25,3 milliards de dollars appuient les infrastructures sociales des collectivités canadiennes.

Plus de 10,1 milliards de dollars appuient les projets liés aux routes de commerce et de transport, dont 5 milliards peuvent être investis par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. 2 milliards de dollars permettent d'appuyer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial qui vise à stimuler la croissance économique régionale dans les cinq domaines prioritaires suivants :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changement climatique;



commerce et investissement;



infrastructure.

Document d'information

Les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard profiteront des investissements dans les infrastructures vertes et communautaires

Le financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera l'amélioration des infrastructures de traitement de l'eau et de traitement des eaux usées et des infrastructures communautaires dans quatre collectivités de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.).

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,65 million de dollars dans ces projets dans le cadre des volets Infrastructures vertes et Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Î.-P.-É. verse plus de 1,3 millions de dollars. Les bénéficiaires se chargent de couvrir le reste des coûts des projets.

Renseignements liés aux projets :

Nom du projet Lieu Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal / du bénéficiaire Aménagement d'un champ de captage à Cornwall Cornwall Ce projet d'aménagement d'un champ de captage prévoit : un nouveau chemin d'accès de 1700 mètres; une conduite principale de 1700 mètres; 4 têtes de puits; de nouvelles lignes de transport d'électricité; un bâtiment de contrôle des pompes; tous les autres travaux connexes. Le projet facilitera l'accès des résidents de Cornwall à une source fiable d'eau potable. 1 224 617 $ 1 020 412 $ 955 674 $ Amélioration du bassin de stabilisation de Kensington Kensington Ce projet d'amélioration du bassin de stabilisation des eaux usées de Kensington prévoit : la restructuration des bermes existantes; la mise en place d'un enrochement de protection; la mise en place d'un processus de contrôle pour enlever la lentille d'eau avant d'entrer dans la chambre de désinfection aux rayons UV. Le projet améliorera l'effluent du bassin de stabilisation de Kensington. 212 320 $ 176 916 $ 165 764 $ Amélioration du champ de captage de Kensington Kensington Le projet prévoit l'installation de tuyaux additionnels à la station de pompage pour augmenter la durée de contact du chlore, afin de respecter les normes. Un système d'alimentation électrique de secours sera aussi installé pour faciliter le fonctionnement de la station de pompage en cas de panne de courant. Le projet améliorera la capacité de Kensington de contrôler le débit de pompage de la station et la quantité de chlore résiduel. 141 948 $ 118 278 $ 110 774 $ Stations de relèvement des eaux usées - entre MacDoubrey Lane et Friendly Lane Municipalité rurale de Resort Le projet prévoit l'amélioration des stations de relèvement entre MacCoubrey Lane et Friendly Lane. Les travaux comprendront : l'installation d'un nouveau panneau, de nouvelles pompes, de nouveaux régulateurs et d'un nouveau transducteur de niveau, afin de contrôler le débit. Le projet améliorera le contrôle pendant les fortes pluies. 66 957 $ 55 792 $ 52 251 $ Amélioration de l'accessibilité au centre communautaire d'Albany Albany Le projet vise l'amélioration de l'accessibilité au centre communautaire d'Albany et prévoit : l'enlèvement et le remplacement du gravier concassé et du revêtement inégal par de l'asphalte neuf. Le projet rendra le centre plus facilement accessible aux aînés et aux personnes handicapées. 10 196 $ 8 496 $ 6 798 $

