Sanfer reçoit un investissement de 500 M$ US de la Caisse visant à financer sa croissance stratégique en Amérique latine





MEXICO et MONTRÉAL, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Sanfer, l'une des principales sociétés pharmaceutiques indépendantes au Mexique, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait bénéficier d'un investissement minoritaire de 500 M$ US de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), un investisseur institutionnel de long terme. Cet investissement, qui représente l'une des plus importantes transactions de placement privé pour l'acquisition d'une participation minoritaire au Mexique, permettra à Sanfer de poursuivre ses projets d'expansion au Mexique et à travers l'Amérique latine.

Depuis plus de 20 ans, Sanfer s'engage à offrir des produits pharmaceutiques novateurs et de grande qualité à ses clients. Sur cette période, la société a fait l'acquisition de plus de 100 marques ainsi que de huit compagnies pharmaceutiques, et a lancé plus de 100 nouveaux produits au Mexique et en Amérique latine. L'investissement de la Caisse permettra à Sanfer d'accélérer sa croissance organique et par acquisitions au sein de la région.

Ricardo Amtmann A., président directeur général de Sanfer, a déclaré : « L'arrivée de la Caisse à titre de partenaire stratégique marque un moment important dans l'histoire de Sanfer, alors que nous cherchons à renforcer notre position au Mexique et en Amérique latine. La Caisse, aux côtés de notre partenaire General Atlantic, nous apportera une expertise précieuse alors que nous cherchons à saisir des opportunités stratégiques pour accroître nos activités et renforcer notre présence auprès des clients. Nous sommes honorés de la confiance de la Caisse en notre société et de son engagement envers l'Amérique latine. »

Stéphane Etroy, premier vice-président et chef des Placements privés à la Caisse, a affirmé : « Notre partenariat avec Sanfer est une occasion pour nous d'accroître notre présence dans certains pays ciblés en Amérique latine, et ce, en investissant dans un secteur clé de l'économie. Nous sommes fiers de nous associer à une société du calibre de Sanfer, aux côtés de General Atlantic. Le secteur pharmaceutique présente des perspectives solides à long terme, et nous sommes ravis de pouvoir travailler avec l'équipe de direction de la société afin d'en tirer parti. »

Martín Escobari, directeur général de General Atlantic et responsable de l'Amérique latine, a déclaré : « Depuis cinq ans, notre partenariat stratégique avec Sanfer a produit de solides résultats, et la société, sous la direction de Ricardo, a accéléré sa croissance et le développement de nouveaux de produits. Sanfer bénéficie désormais d'une position unique afin d'occuper une part encore plus grande du secteur pharmaceutique dans la région. La Caisse partage la vision à long terme de General Atlantic à l'égard de la société, et nous sommes heureux de l'accueillir comme partenaire pour ce nouveau chapitre très intéressant pour Sanfer. »

À l'issue de la transaction, qui devrait être conclue dans les prochains mois, General Atlantic conservera une participation minoritaire importante dans Sanfer. Cet investissement est assujetti à certaines approbations réglementaires usuelles. Les autres conditions n'ont pas été divulguées.

À propos de Sanfer

Sanfer est l'une des principales sociétés pharmaceutiques mexicaines, et celle-ci est présente dans plus de 25 pays d'Amérique latine. Depuis plus de 78 ans, Sanfer offre à ses clients, et aux médecins, des produits pharmaceutiques innovants et de grande qualité, à travers la fabrication et la vente de produits de santé humaine et animale, dans plus de dix domaines thérapeutiques. Au fil de son histoire, Sanfer est devenue l'une des principales sociétés pharmaceutiques en Amérique latine. Elle possède encore un très fort potentiel de croissance, tant à travers du développement de nouveaux produits que de l'acquisition de produits ou du développement de partenariats stratégiques avec les principaux laboratoires pharmaceutiques mondiaux. Pour plus d'information, veuillez consulter le www.sanfer.com.mx.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos de General Atlantic

General Atlantic, un chef de file mondial du capital de développement, propose des capitaux et du soutien stratégique aux sociétés en croissance. Créée en 1980, General Atlantic offre une approche collaborative globale, une expertise sectorielle, un horizon de placement à long terme et une connaissance approfondie des facteurs de croissance, ce qui lui permet de créer des partenariats porteurs avec de grands entrepreneurs et des équipes de direction dynamiques pour favoriser l'essor d'entreprises qui se déploieront mondialement. General Atlantic compte plus de 110 professionnels de l'investissement dans ses bureaux de New York, Amsterdam, Beijing, Greenwich, Hong Kong, Londres, Mexico, Mumbai, Munich, Palo Alto, São Paulo, Shanghai, et Singapour. Pour plus d'information, veuillez consulter le site de l'entreprise au www.generalatlantic.com.

