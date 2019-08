Jeux du Commonwealth Canada rapatrie son programme primé de développement international par le sport grâce à sa nouvelle initiative de sport pour nouveaux arrivants





Le programme SportSTAGES fournira des opportunités aux jeunes nouveaux arrivants d'Edmonton et de Toronto

OTTAWA, le 19 août 2019 /CNW/ - L'un des objectifs clés de la mission de Jeux du Commonwealth Canada (JCC) est d' « améliorer la vie des jeunes à travers le Commonwealth. » L'organisme est fier d'être l'un des pionniers du développement international par le sport depuis plus d'un quart de siècle, en administrant plus de 125 projets de sport communautaires qui ont touché plus de deux millions de jeunes dans plus de trente nations et territoires.

Maintenant, en plus du volet de programmation internationale, des initiatives de développement par le sport de JCC s'orienteront sur le Canada avec le projet de sport pour nouveaux arrivants « Sport for Newcomers », conçu pour réduire ou éliminer certaines barrières de participation au sport pour les nouveaux arrivants et pour améliorer la capacité des organismes de service destiné aux nouveaux arrivants au Canada. Grâce à deux projets pilotes à Toronto et à Edmonton, JCC s'attend à ce que l'initiative engendre des taux accrus de participation et de rétention sportive des jeunes nouveaux arrivants au Canada.

« Nos projets SportSTAGES ont eu un impact dans la vie de millions de gens et transformé des collectivités à travers la planète », a déclaré Richard Powers, président de JCC. « Nous sommes ravis que le modèle que nous utilisons avec succès depuis un quart de siècle sera utilisé au Canada et nous sommes fiers de lancer deux projets pilotes à Edmonton et à Toronto. Nous croyons fermement au pouvoir du sport et à sa capacité de transformer des vies, et nous sommes confiants que les nouveaux arrivants au Canada retireront des bienfaits d'une participation sportive accrue tant sur le plan social que de la santé. »

À Edmonton, JCC s'est associée à Action for Healthy Communities (AHC), un organisme de bienfaisance enregistré desservant les enfants, les jeunes, les familles et les personnes âgées à l'aide d'un modèle de développement communautaire unique sur pied depuis 25 ans. Son objectif est de renforcer la capacité des individus et des groupes afin d'améliorer leurs vies et leurs collectivités grâce au renforcement communautaire à l'aide d'une évaluation des besoins, de soutien, de mentorat et de développement des compétences. L'organisme travaille avec plusieurs groupes de la population, y compris les nouveaux arrivants à la région du Grand Edmonton et à plusieurs petites municipalités du nord de l'Alberta afin d'évaluer leurs besoins et fournir de l'aide, dans l'optique de bâtir des communités inclusives. « Nous sommes fiers de notre partenariat avec Jeux du Commonwealth Canada pour l'initiative du sport pour nouveaux arrivants », a déclaré Aftab Khan, directeur administratif d'Action for Healthy Communities. « SportSTAGES possède une feuille de route impressionnante dans l'utilisation du sport comme outil de développement et nous croyons que notre partenariat avec JCC dans le cadre de ce projet aura une incidence positive pour notre collectivité en offrant des opportunités sportives aux jeunes nouveaux arrivants. »

À Toronto, JCC s'associe au Jane Finch Community and Family Centre, une organisation communautaire multiservice fortement axée sur la réduction de la pauvreté par l'entremise de l'engagement des résidants, du renforcement des capacités et l'anti-oppression. « Depuis plus de 40 ans, notre organisation est axée sur la santé et le bien-être », a déclaré Obosa Obaizamomwan, agent d'intégration des immigrants, Centre jeunesse Spot Jane Finch. « Et nous connaissons tous la capacité incroyable du sport de contribuer à chacun de ces objectifs. Nous croyons que notre collaboration avec JCC dans le cadre de l'initiative pour nouveaux arrivants améliorera nos programmes actuels pour les jeunes nouveaux arrivants de notre collectivité et nous anticipons avec impatience d'en observer les bienfaits. »

Les deux projets pilotes seront dirigés par des agents SportSTAGES lors d'un stage bénévole de huit mois à temps plein auprès des organisations d'accueil, afin d'augmenter les opportunités et l'accessibilité aux programmes sportifs pour les jeunes nouveaux arrivants, avec un accent particulier sur les filles. Les agents SportSTAGES assisteront tout au long du développement, de l'exécution et du catalogage de la planification et de l'adaptation de la prestation des programmes de sport axés sur les jeunes nouveaux arrivants qui reconnaissent leurs besoins culturels uniques tout en réduisant ou éliminant les barrières en fournissant une participation sportive de niveau appropriée et des occasions d'apprentissage qui s'alignent avec les principes du sport de qualité. De plus, ils élaboreront un processus structuré de parrainage qui permettra l'accès aux opportunités sportives locales existantes aux jeunes nouveaux arrivants et offriront la prestation de programmes et de ressources de communication pour renforcer les capacités du personnel des organismes de service aux nouveau arrivants pour « former les formateurs ».

À Edmonton, Sherry Heschuk, une leader communautaire, enseignante, entraîneure et officielle d'expérience en athlétisme travaillera auprès de l'organisation Action for Healthy Communities. À Toronto, Dante Losardo, un diplômé d'administration sportive et ancien agent SportSTAGES (Botswana) se joindra au Jane Finch Community & Family Centre comme responsable du projet.

L'initiative Sport for Newcomers fait partie du programme SportSTAGES de JCC qui envoie de jeunes leaders sportifs canadiens dans des organismes hôtes au Canada et à travers le Commonwealth pour assurer la prestation de programmes de sport viables et renforcer la capacité de leurs systèmes sportifs. SportSTAGES s'enorgueillit de « faire une différence tout en devenant différent ». L'initiative du sport pour nouveaux arrivants vise à aider non seulement les organismes hôtes et les nouveaux arrivants, mais aussi de faire une différence dans la vie et les carrières des agents SportSTAGES.

Jeux du Commonwealth Canada (JCC) est le détenteur des droits de franchise des Jeux du Commonwealth et du mouvement sportif du Commonwealth au Canada. JCC appuie les athlètes canadiens dans l'atteinte de l'excellence aux Olympiques, aux Paralympiques et aux championnats du monde, enrichit la vie des jeunes à travers le Commonwealth et accueille les Jeux du Commonwealth.

