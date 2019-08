Le secrétaire parlementaire Terry Beech annonce de nouveaux projets qui permettront à l'Administration portuaire de Vancouver Fraser de mieux adapter leurs infrastructures aux changements climatiques





VANCOUVER, le 19 août 2019 /CNW/ - Les biens échangés au Canada transitent par de nombreux actifs de transport fédéraux, comme la Voie maritime du Saint-Laurent, les grands ports, les aéroports et les postes frontaliers terrestres. Ces actifs jouent un rôle crucial dans la compétitivité commerciale économique du pays. À l'ère des chaînes d'approvisionnement mondiales à circulation rapide, ils font partie d'un réseau de transport qui doit être fiable, efficace et capable de s'adapter à différents éléments perturbateurs, notamment le climat et les conditions météorologiques extrêmes.

Aujourd'hui, Terry Beech, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Burnaby-Nord--Seymour, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé que le gouvernement du Canada investira plus de 300 000 $ dans deux projets au Port de Vancouver afin de renforcer son réseau de transport et mieux se préparer aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Dans le cadre de l'Initiative de l'évaluation des risques liés aux ressources de transport, l'Administration portuaire de Vancouver Fraser reçoit des fonds pour deux projets importants.

Le gouvernement du Canada accorde 49 000 $ pour que l'Administration portuaire de Vancouver Fraser établisse une méthodologie et des critères d'évaluation des risques liés au changement climatique et propres aux infrastructures. Le projet permettra de quantifier les risques auxquels sont exposées les ressources de l'Administration portuaire de Vancouver Fraser.

accorde 49 000 $ pour que l'Administration portuaire de Vancouver Fraser établisse une méthodologie et des critères d'évaluation des risques liés au changement climatique et propres aux infrastructures. Le projet permettra de quantifier les risques auxquels sont exposées les ressources de l'Administration portuaire de Vancouver Fraser. Le gouvernement du Canada accorde 254 430 $ pour le Projet sur les risques liés au climat aux abords du fleuve Fraser. L'Administration portuaire de Vancouver Fraser effectuera une évaluation des risques d'inondation côtière pour les ressources du port situées aux abords du fleuve Fraser.

En accordant du financement à des projets d'évaluation des risques liés aux changements climatiques, Transports Canada prend des mesures pour protéger la population et les collectivités canadiennes des effets des changements climatiques et il augmente la capacité d'adaptation du réseau de transport.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît le rôle important que jouent les ports au Canada en appuyant la création d'emplois et en accroissant les échanges commerciaux. Les investissements annoncés aujourd'hui pour les projets de l'Administration portuaire de Vancouver Fraser aideront la communauté à mieux se préparer aux changements climatiques tout en soutenant la croissance économique régionale. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Nos collectivités dépendent du transport et il est essentiel de prendre des mesures pour protéger nos infrastructures des effets des changements climatiques. Les projets que l'Administration portuaire de Vancouver Fraser entreprendra nous aideront à comprendre les risques posés par les changements climatiques et à améliorer l'adaptabilité de nos infrastructures locales. »

Terry Beech,

Secrétaire parlementaire du ministre des Transports

Les faits en bref

Les changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent endommager l'infrastructure de transport comme les routes, les ponts, les voies ferrées, les ports et les aéroports, ce qui peut entraîner de coûteux retards dans les déplacements et le transport et compromettre la sécurité, l'efficacité et la fiabilité de notre réseau de transport.

L'Initiative de l'évaluation des risques liés aux ressources de transport finance des projets d'évaluation des risques liés au climat. Ces projets fournissent aux propriétaires et aux exploitants d'actifs des données sur les ouvrages d'infrastructure vulnérables aux risques climatiques ou météorologiques, et ce, en vue d'encourager les investissements et la planification de la gestion des actifs.

