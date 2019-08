Les résidents de Kugluktuk bénéficieront d'une centrale électrique plus éco énergétique





IQALUIT, NU, le 19 août 2019 /CNW/ - Investir dans des projets locaux d'infrastructure verte qui renforcent la sécurité énergétique, stimulent l'économie et améliorent la qualité de vie des habitants et des travailleurs du Nord.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, Bruno Pereira, président et chef de la direction de la Qulliq Energy Corporation, et Ryan Nivingalok, maire de Kugluktuk, ont annoncé un financement conjoint en vue de la construction de la première centrale hybride solaire/diesel à Kugluktuk.



La construction de la nouvelle centrale électrique dans le hameau assurera aux résidents et aux entreprises locales une source d'énergie fiable. Ces travaux comprennent le remplacement de la totalité de la structure du bâtiment de la centrale électrique actuelle et l'installation d'un nouveau système de chauffage et de refroidissement, d'un système d'alimentation en carburant, d'une zone de stockage et d'une zone de gestion des déchets. De plus, quatre nouvelles génératrices à haut rendement énergétique remplaceront les génératrices existantes. La conception comprendra également un système à énergie solaire de 500 kilowatts et une installation de stockage des piles.

Une fois achevée, cette centrale fournira une source d'énergie plus efficace, plus propre et plus fiable qui permettra de répondre aux besoins des résidents de la collectivité pour les années à venir.

Le gouvernement du Canada investit plus de 20,5 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La Qulliq Energy Corporation (QEC) assumera le reste du financement.

Citations

« Les infrastructures sont la pierre angulaire de collectivités fortes et résilientes. Le remplacement de la centrale au diesel de Kugluktuk fournira à la collectivité une source d'énergie efficace et fiable pour les résidents du Nord dans la région. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Pour s'assurer que les gens du Nunavut disposent d'un approvisionnement en électricité fiable et sécuritaire, la QEC poursuit la réfection des infrastructures des centrales électriques. On accorde la priorité à l'intégration des systèmes d'énergie renouvelable dans la nouvelle centrale de Kugluktuk, et les systèmes solaires et les systèmes diesel à haut rendement énergétique fourniront ainsi de l'électricité à la collectivité. Le maintien des contributions financières fédérales appuiera l'évolution de la QEC vers l'intégration de sources d'énergie plus propres. »



Bruno Pereira, président et chef de la direction de la Qulliq Energy Corporation

« Un approvisionnement sûr et fiable en électricité est important pour le bien-être économique et social de Kugluktuk. Nous sommes impatients de voir les avantages que la nouvelle centrale électrique apportera à notre collectivité. Cette installation améliorée, dotée de panneaux solaires et de génératrices écoénergétiques, réduira l'impact sur l'environnement en consommant moins de carburant, en étant plus silencieuse et en réduisant les émissions. L'investissement dans la nouvelle centrale appuiera la croissance démographique et touristique de Kugluktuk en fournissant une énergie efficace et fiable pour les décennies à venir. »

Ryan Nivingalok, maire de Kugluktuk

Faits en bref

La Qulliq Energy Corporation (QEC) investit 7 844 000 $ dans le projet de remplacement de la centrale diesel de Kugluktuk .

. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et du Nord du pays.

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et du Nord du pays. De ce montant, 2 milliards de dollars servent à soutenir des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et du Nord, par exemple des projets liés aux installations servant à assurer la sécurité alimentaire, aux routes d'accès locales et à l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique afin de renforcer la sécurité énergétique dans les territoires.



De ce financement, 4 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural du Canada tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs. Les nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle sont au coeur de la Stratégie canadienne pour la connectivité. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds universel à large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. La Stratégie canadienne pour la connectivité présente un cours sur la façon de maximiser ces investissements, sur la façon dont le gouvernement du Canada tire parti de la gamme d'outils à sa disposition et sur la façon dont il élargira sa collaboration avec le secteur privé, les provinces et les territoires, les municipalités et les collectivités autochtones.

Liens connexes

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans les infrastructures du Nunavut : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nu-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Site Web : Infrastructure Canada

