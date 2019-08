Nomination de madame Annie Papageorgiou au poste de directrice générale au Conseil québécois sur le tabac et la santé





MONTRÉAL, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) a le plaisir d'annoncer la nomination d'Annie Papageorgiou à titre de directrice générale de l'organisation.

Femme d'équipe dotée d'un leadership mobilisant et visionnaire, elle est notamment l'initiatrice du défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe où elle a occupé le poste de directrice générale pendant sept ans. Son expertise en développement des affaires a contribué à la pérennité de la mission de la Fondation et son implication dans le dossier de la légalisation du cannabis a permis de mettre l'accent sur l'importance de protéger les jeunes et de veiller à ce que la prévention des risques liés à sa consommation soit une priorité pour le gouvernement.

Madame Papageorgiou, entrée en fonction le 7 août, est animée par une motivation profonde de protéger les générations futures des risques causés par les dépendances. Sa quête de nouveau défi va ainsi de pair avec la vision du CQTS qui est de faire baisser la prévalence du tabagisme au Québec à 10 %, d'ici 2025. « Je suis prête à relever ce nouveau défi et surtout je m'engage à travailler de concert avec l'équipe en place ainsi que les partenaires actifs dans le milieu de la lutte contre le tabagisme. Ensemble, la réduction et la prévention du tabagisme menant à l'avènement d'une première génération sans fumée est à notre portée » a exprimé Annie Papageorgiou.

« Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de la vaste expérience de madame Papageorgiou. Son professionnalisme, sa vision, son style de gestion et ses compétences auprès d'une clientèle dite dépendante constituent une grande valeur ajoutée pour le CQTS » a ajouté le Dr André-H. Dandavino, président du conseil d'administration.

À propos du CQTS

Vers un Québec sans tabac est la mission du Conseil québécois sur le tabac et la santé qui oeuvre depuis plus de 40 ans à mobiliser les intervenants de divers milieux afin de réduire, prévenir et protéger la population des méfaits liés à la consommation de tabac dans notre province. Cet organisme à but non lucratif coordonne plusieurs programmes de prévention et d'abandon du tabagisme en milieu scolaire et communautaire, dans les entreprises et auprès de la population, ainsi que des campagnes sociétales de promotion de la santé, dont la Semaine pour un Québec sans tabac.

SOURCE Conseil québécois sur le tabac et la santé

Communiqué envoyé le 19 août 2019 à 10:11 et diffusé par :