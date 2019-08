Le gouvernement du Québec appuie le Festival Mode & Design





MONTRÉAL, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au Festival Mode & Design 2019, qui se déroule jusqu'au 22 août.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, confirment une aide financière de 571 000 $ pour soutenir les activités prévues à la programmation.

Le Festival Mode & Design est un événement d'envergure qui met en lumière le dynamisme des industries de la mode et du design au Québec. Doté d'une notoriété sans cesse grandissante, ce rendez-vous culturel positionne Montréal parmi les métropoles de mode les plus reconnues dans le monde.

Citations :

« En ralliant les acteurs de l'industrie, le Festival Mode & Design joue un rôle de catalyseur dans des secteurs en pleine effervescence à Montréal. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cette célébration de l'ingéniosité, du dynamisme et de l'audace des créatrices et des créateurs du Québec. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Votre gouvernement est très fier de s'associer au Festival Mode & Design, un rendez-vous incontournable de la mode qui met à l'honneur l'incroyable savoir-faire qui fait la renommée des artisans de chez nous. Ce grand rassemblement coloré représente une occasion unique, pour les participants, de découvrir de nouveaux talents d'ici et d'ailleurs dans le monde, ainsi que les plus récentes tendances. Il contribue également au rayonnement et à l'attractivité de notre métropole et du Québec, en plus de générer d'importantes retombées économiques et touristiques. J'invite d'ailleurs les visiteurs à prolonger leur séjour dans la grande région de Montréal pour en découvrir les nombreux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Audacieuse, innovante et ouverte sur le monde, l'industrie québécoise de la mode réunit un bassin d'entreprises diversifiées qui génèrent des emplois stimulants et des retombées économiques significatives pour le Québec. Le Festival Mode & Design permet de mettre en valeur le savoir-faire unique des artisans, des créateurs et des designers qui ont su façonner l'image de marque québécoise pour la faire rayonner ici comme à l'international. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Communiqué envoyé le 19 août 2019 à 10:00 et diffusé par :