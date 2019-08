Le futur des espèces de requins et de raies menacées d'extinction sera débattu à la CdP18 de la CITES





La coalition dirigée par Vulcan apportera un soutien sans précédent pour protéger davantage de requins et de raies

GENÈVE, 19 août 2019 /PRNewswire/ -- La survie de 18 espèces de requins et de raies sera débattue au cours de la 18e Conférence des parties (CdP) de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (en anglais, CITES), du 17 au 28 août à Genève, en Suisse.

Un nombre record de gouvernements sont favorables à l'adoption de nouvelles mesures de protection pour 18 espèces de requins et de raies dont les populations sont menacées par le commerce international. Cependant, les deux tiers des chefs de gouvernement présents doivent voter en faveur de l'entrée en vigueur des politiques proposées.

Une coalition d'organisations s'est formée pour soutenir ces propositions lors de la prochaine 18e Conférence des parties de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. La coalition est formée par l'Université internationale de Floride (FIU), la Humane Society International, le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), The Pew Charitable Trusts et la Wildlife Conservation Society (WCS), tandis que Vulcan Inc. de Paul G. Allen et la Shark Conservation Fund (SCF) fourniront un soutien financier et de gestion.

« Ce rendez-vous est probablement notre dernière chance d'engager la dynamique mondiale nécessaire pour sauver ces requins et ces raies avant qu'ils ne disparaissent pour de bon », a déclaré le directeur de la conservation des requins et des raies à la Wildlife Conservation Society, Luke Warwick, en représentation de la coalition de partenaires. « Nous sommes enthousiasmés par le soutien sans précédent apporté à ces mesures qui, au cas où elles sont adoptées, peuvent stimuler les efforts visant à contrôler le commerce mondial non durable des ailerons et de la viande de requin », ajoute-t-il.

La proposition de protection de l'annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction concernant le commerce de 18 espèces de requins et de raies inclut six espèces de raies-guitares géantes, 10 espèces de rhinidae, et deux espèces de requins mako, un nombre record de requins et de raies pour une CdP. La communauté de la conservation des requins est optimiste et plus de 60 gouvernements se sont déjà engagés à fournir un soutien formel à ces propositions.

Environ 31 pour cent des espèces de requins et de raies sont reconnues comme menacées d'extinction et l'on estime que 100 millions de requins sont tués chaque année. La demande de leurs ailerons, viandes, huiles de foie et autres produits continue de provoquer le déclin de la population mondiale. Environ 17 % du commerce international d'ailerons de requin est réglementé, ce qui veut dire que certaines espèces de requins et de raies les plus menacées ne sont pas répertoriées et sont peu protégées là où elles se trouvent.

« Les inscriptions au répertoire de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction permettront de contrôler et de limiter ce commerce mondial profondément non durable des ailerons et de la viande, et elles auront l'impact important dont nous avons besoin pour protéger ces espèces », a déclaré Warwick. « Si nous n'agissons pas immédiatement, nous perdrons ces animaux et le rôle unique et crucial qu'ils jouent dans les écosystèmes marins », conclut-il.

