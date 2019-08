Invitation aux médias - Point de presse du ministre Jean-François Roberge sur le début de l'étude détaillée du projet de loi no 5





QUÉBEC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean?François Roberge, invite les représentantes et les représentants des médias à un point de presse concernant le début de l'étude détaillée du projet de loi n°5, Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans.

DATE : Mardi 20 août 2019



HEURE : 9 h 15



LIEU : Hot room

Assemblée nationale du Québec

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaire

Québec (Québec)

G1A 1A3

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 19 août 2019 à 10:00 et diffusé par :