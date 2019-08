Champs d'Or en Beauce offre un placement privé aux actionnaires existants et à des investisseurs accrédités





MONTRÉAL, 19 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champs D'Or En Beauce Inc. (Beauce Gold Fields) (BGF) (Bourse de croissance TSX: ¨BGF¨) a le plaisir d'offrir un placement privé sans courtier d'un minimum de 750 000 unités et d'un maximum de 3 000 000 unités de la société à 0,10 $ par unité pour un produit brut total de 75 000 $ minimum et d'un produit brut total de 300 000 $. sous réserve de la réception de toutes les approbations réglementaires applicables. Chaque unité est composée d'une (1) action ordinaire et d'un (1) bon de souscription d'action ordinaire de la Société. Chaque bon de souscription permettra aux souscripteurs d'acheter une action ordinaire du capital-actions de la société à un prix d'exercice de 0,15 $ pour une période de 24 mois à compter de la date de clôture du placement. Chaque action émise dans le cadre du placement aura une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour à compter de la date de clôture du placement.



L'offre est ouverte aux groupes d'investisseurs suivants conformément aux lois applicables:

? Actionnaires existants

? Investisseurs accrédités

Investisseurs intéressés à participer au placement privé

Les investisseurs intéressés qui souhaitent participer au placement privé doivent contacter Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, au 514-262-9239 ou par courrier électronique à l'adresse ptrick.levasseur@beaucegold.com .

Informations complémentaires pour les actionnaires existants

Le placement sera ouvert à la participation des actionnaires existants de Beauce Gold Fields à la date de clôture des registres du 16 août 2019 qui souhaitaient participer au placement en se fondant sur l'exemption des actionnaires existants offerte en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Le coût d'acquisition total pour un actionnaire existant en vertu de la dispense applicable aux actionnaires existants ne peut excéder 15 000 $ au cours des 12 mois précédant la date de clôture du placement, à moins que cet actionnaire existant ait obtenu conseil auprès d'un courtier en valeurs mobilières inscrit. la juridiction de l'actionnaire. Le montant minimum de souscription pour les actionnaires existants qui bénéficient de l'exemption des actionnaires existants est de 5 000 $.

Si les souscriptions reçues par les actionnaires existants dépassent le maximum proposé de 3 000 000 unités, les actions offertes à la vente dans le cadre de l'offre seront réparties au prorata entre tous les souscripteurs bénéficiant de la dispense applicable aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions offrant offertes souscrites par chacun des souscripteurs dans l'offre. Si les souscriptions reçues par les actionnaires existants sont inférieures au maximum de 3 000 000 de parts disponibles, le solde sera offert aux Investisseurs accrédités.

La Société utilisera le produit minimum ainsi que le produit maximum du placement privé aux frais généraux de l'entreprise. Le placement peut être clôturé au plus tard le 27 août en une ou plusieurs tranches à la réception des souscriptions.

Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux agences de diffusion de communiqués de presse des États-Unis ni diffusé aux États-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et il ne doit y avoir aucune vente des titres dans un État-Unis où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Beauce Gold Fields

Les Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère.

Le projet des Champs d'Or en Beauce comprend une propriété aurifère unique située dans la municipalité de Saint-Simon-les-Mines, dans le sud du Québec. Le projet est composé de 152 claims appartenant à 100% à BGF. Le projet renferme une unité sédimentaire aurifère non consolidée de six kilomètres de long (une saprolite inférieure et une diamictite brune supérieure). L'or dans la saprolite indique que la source d'or est proche et provient possiblement du substratum rocheux, ce qui devrait permettre un important potentiel pour de nouvelles découvertes d'or. La propriété a été le site des plus grandes mines d'or de placer dans l'est du Canada actives entre 1860 et 1960.

La Beauce est le dernier camp minier historique de type placers au Canada qui n'est pas exploré pour son potentiel aurifère dans le roc (« Hard Rock »). Notre projet possède beaucoup de similitudes aux projets aurifères White Gold au Yukon et ceux du district Cariboo en Colombie-Britannique. Ce sont des anciens camps miniers historiques de type placers qui ont fait l'objet de programmes d'exploration et qui ont permis la délimitation d'importantes découvertes aurifères dans le roc.

Une présentation des Champs d'Or de la Beauce est disponible. Elle peut être téléchargée via le lien suivant:

Présentation BGF: http://beaucegold.com/wp-content/uploads/2019/04/BGF-Presentation-20191.pdf

Décharge de responsabilité :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'exploration des ressources naturel et aurifère. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

CONTACT :

Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239

Bernard Tourillon, COO : Tél. (514) 907-1011

www.beaucegold.com

Actions émises: 18 716 666

Communiqué envoyé le 19 août 2019 à 09:30 et diffusé par :