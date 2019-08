La ministre Ng lance le programme d'accélérateur commercial de la Chambre de commerce de Halifax





Le gouvernement du Canada investit plus de 400 000 $ pour aider de petites et moyennes entreprises de la Nouvelle-Écosse à exporter

HALIFAX, le 19 août 2019 /CNW/ - Lorsque les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes exportent, elles deviennent plus productives, créent des emplois, prennent plus rapidement de l'essor et de l'envergure, et investissent davantage dans la recherche-développement.

La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, ainsi que le secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax, Andy Fillmore, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 425 000 $ dans la Chambre de commerce de Halifax (anglais), en partenariat avec Nova Scotia Business Inc., pour appuyer l'expansion de son programme d'accélérateur commercial (anglais). Cet investissement est effectué dans le cadre de la Stratégie de diversification des exportations du gouvernement du Canada, dotée d'une enveloppe de 1,1 milliard de dollars, dont l'objectif est de faire augmenter de 50 % les exportations outre-mer du Canada à l'horizon 2025.

À peine 12 % des PME canadiennes exportent leurs produits et services. Le gouvernement du Canada incite les PME à exporter en investissant dans l'expansion des programmes et des services d'accélérateurs commerciaux aux quatre coins du pays pour soutenir un plus grand nombre d'entreprises. Au cours des trois premières années du programme, 75 % des entreprises participantes ont accédé à de nouveaux marchés, et 47 % d'entre elles ont embauché plus de personnel. Le partenariat avec la Chambre de commerce de Halifax, ainsi qu'avec des partenaires régionaux comme Nova Scotia Business Inc., permettra d'offrir le programme d'accélérateur commercial à plus de 100 entreprises néo-écossaises sur trois ans. Les PME seront ainsi plus nombreuses à percer de nouveaux marchés et à créer des emplois pour la classe moyenne.

Grâce à 14 accords commerciaux, dont le nouvel Accord de libre-échange nord-américain, l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, les PME canadiennes ont maintenant accès à 1,5 milliard de clients.

Les investissements réalisés dans le programme d'accélérateur commercial, ainsi que la Stratégie de diversification des exportations, font partie du plan du gouvernement visant à aider les PME à s'établir, à se développer et à accéder à de nouveaux marchés.

« Notre image de marque nationale a retrouvé sa vigueur. La demande et le besoin de produits et services canadiens sont en hausse dans le monde. L'investissement annoncé aujourd'hui dans le programme d'accélérateur commercial aidera de petites et moyennes entreprises à exporter, en partenariat avec la Chambre de commerce de Halifax et Nova Scotia Business Inc. L'objectif est de faire en sorte que les entreprises les plus prometteuses de la Nouvelle-Écosse soient prêtes à exporter. Nous renforçons un programme déjà fructueux pour donner les moyens aux entreprises de faire affaire avec les 1,5 milliard de clients devenus accessibles grâce aux nombreux accords commerciaux du Canada. Notre gouvernement, sous la direction du premier ministre Justin Trudeau, concrétise son engagement d'aider les petites et moyennes entreprises à démarrer, à croître et à conquérir de nouveaux marchés. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Les propriétaires de petite et moyenne entreprise sont les moteurs de la création d'emplois et de la croissance économique à Halifax et en Nouvelle-Écosse. Notre gouvernement investit dans des programmes qui aident les entrepreneurs à ouvrir les portes de nouveaux marchés, et soutient ainsi leur croissance. Il continuera à appuyer les entreprises et les entrepreneurs d'ici. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax, Andy Fillmore

« Nous sommes impatients de travailler avec Nova Scotia Business Inc. afin de tirer parti de ses programmes d'exportation fructueux. Grâce à l'investissement annoncé par la ministre Ng, la Chambre de commerce de Halifax et Nova Scotia Business Inc. seront en mesure de fournir à nos membres une formation et un soutien plus pointus, ce qui les aidera à connaître du succès sur le marché international et à faire croître le produit intérieur brut de Halifax et de la Nouvelle-Écosse. »

- Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Halifax, Patrick Sullivan

« Nous conjuguons nos efforts à ceux de nos partenaires pour aider les nouveaux exportateurs et les exportateurs établis à prendre de l'expansion et à accroître leurs ventes au sein de marchés étrangers. Nous sommes heureux de collaborer avec la Chambre de commerce de Halifax pour offrir le programme d'accélérateur commercial aux petites et moyennes entreprises admissibles de la province. Ce programme vient compléter notre gamme actuelle de programmes et de services conçus pour aider les entreprises de la Nouvelle-Écosse à tous les stades de leurs projets d'exportation. »

- La présidente et chef de la direction de Nova Scotia Business Inc., Laurel Broten

