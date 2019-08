Xinhua Silk Road : la ligue d'Alxa dans le nord de la Chine va organiser le festival d'auto-cross en octobre





PÉKIN, 19 août 2019 /CNW/ - La ligue d'Alxa dans la région autonome de Mongolie-Intérieure au nord de la Chine a prévu d'organiser le 14e festival d'Alxa du 1er au 5 octobre, selon une conférence de presse qui s'est tenue vendredi à Pékin.

Cet événement est le plus grand rassemblement de véhicules hors route du pays, et cette année, il est organisé conjointement par Fblife.com et le gouvernement local. Il y sera programmé durant le carnaval une compétition de série T3, un championnat de voitures de course électriques (CERC), une exposition de voitures, une conférence sur le tourisme culturel en Mongolie-Intérieure, un feu d'artifice et bien d'autres.

La compétition de la série T3 a évolué au point de devenir l'un des points forts de l'événement depuis son lancement 13 ans plus tôt. L'an dernier, la compétition a attiré 200 équipes, 600 véhicules et 1 200 participants chez qui elle est appréciée au plus haut point.

Fblife.com est une vaste plateforme de club, forte de plus de 10 millions de membres. Le festival organisé conjointement par Fblife.com est une manifestation annuelle à grande échelle pour véhicules hors route, ayant le désert comme thème.

L'édification d'une destination touristique constitue l'une des mesures prises par la ligue d'Alxa, et cet événement a joué un rôle important dans la promotion de son image régionale tout en contribuant à dynamiser le marché du véhicule hors route en plein essor en Chine.

Les statistiques montrent que la bannière gauche d'Alxa où le festival a lieu a vu plus de sept millions de touristes l'an dernier, et ce tourisme a rapporté environ 6,4 milliards de yuans en recettes, soit 46,91 pour cent d'augmentation en glissement annuel. Les recettes totales du festival d'Alxa en 2017 ont été de 14,681 millions de yuans, soit plus de 191,23 pour cent par rapport à l'année précédente.

