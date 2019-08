Le CES Unveiled Amsterdam mettra en valeur le Tech for Good





QUOI : La Consumer Technology Association (CTA)® a annoncé aujourd'hui la participation de plusieurs représentants de gouvernements, de dignitaires et de chefs de file de l'industrie au CES Unveiled Amsterdam, une avant-première officielle du CES, sur le thème du " Tech for Good ". De retour pour sa troisième année, le CES Unveiled Amsterdam réunira des dirigeants, des médias d'influence, des personnalités marquantes de l'industrie et plus de 100 entreprises (dont plus de 50 startups) pour explorer les dernières tendances et innovations technologiques des Pays-Bas et des pays européens environnants en préparation au CES® 2020. Les participants et les médias peuvent s'inscrire au CES Unveiled Amsterdam en ligne. QUI : Des représentants du monde gouvernemental et des dignitaires, Mona Keijzer, Secrétaire d'État néerlandaise à l'économie et à la politique climatique ; S.A.R. le Prince Constantin d'Orange, envoyé spécial de TechLeap.NL ; et Pete Hoekstra, ambassadeur des États-Unis aux Pays-Bas, partageront leurs visions sur les nouvelles tendances de l'industrie, dont la 5G, la mobilité, l'énergie et l'environnement, et les villes intelligentes. En tant que représentant de TechLeap.NL, le Prince Constantin mettra l'accent sur une partie de la délégation néerlandaise qui devrait être présente au CES 2020. Les dirigeants du CTA Gary Shapiro, président et PDG; Karen Chupka, EVP, CES; et Steve Koenig, VP, études de marché, donneront également un aperçu de ce qui nous attend au CES 2020 dans le cadre de la conférence CES 2020 Preview and Trends in Technology. L'événement de cette année proposera une thématique axée sur le "Tech for Good" ainsi que des événements de rapprochement et des présentations d'investisseurs pour les start-ups et les dirigeants, notamment : Open for Innovation- Comment les pays se lancent dans la course pour devenir le prochain champion d'Europe des technologies

Créer un marché mondial pour la 5G

KVK Business Challenge, présenté par la Chambre de Commerce néerlandaise

Pitches d'investissement Deep Tech et questions-réponses, présenté par Brainport Network

Roadshow sur le financement par l'UE - Éclaireur et accélérateur VIP Pour consulter le programme complet de l'événement, rendez-vous sur CES.tech. DÉTAILS : Le CES Unveiled Amsterdam aura lieu le jeudi 17 octobre 2019 à la Beurs van Berlage. Les participants et les médias peuvent s'inscrire à l'événement en ligne. Pour plus d'informations sur l'exposition et la mise en valeur de vos produits et technologies, veuillez nous contacter à l'adresse CESUnveiled@CTA.tech Pour consulter le programme complet de l'événement, rendez-vous sur CES.tech.

CES® est le lieu de rassemblement mondial pour tous ceux dont la prospérité est fondée sur des activités liées aux technologies grand public. Depuis 50 ans, CES joue un rôle de banc d'essai pour les innovateurs et les technologies de pointe, et de scène internationale où les innovations de prochaine génération sont présentées au marché. Au titre de plus grand événement interactif du genre, CES présente tous les aspects du secteur. Appartenant et produit par la Consumer Technology Association (CTA)TM, il attire des chefs d'entreprise et des concepteurs d'avant-garde du monde entier. Consultez les vidéos des temps forts de CES. Suivez CES en ligne sur CES.tech et sur les réseaux sociaux.

En tant que plus grande association professionnelle du secteur de la technologie en Amérique du Nord, la CTA® incarne le secteur de la technologie. Nos membres sont les chefs de file mondiaux de l'innovation, qu'il s'agisse de startups ou de marques internationales, et contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA détient et produit CES® - l'événement technologique le plus important et le plus influent de la planète. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous sur @CTAtech.

