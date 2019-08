Nuvaira annonce des publications évaluées par des pairs sur les mécanismes d'action de la dénervation pulmonaire ciblée et ses résultats cliniques





L'essai AIRFLOW-2 basé sur des données randomisées et contrôlées par un simulacre sur une année a été accepté par l'AJRCCM (Revue américaine de médecine respiratoire et de soins intensifs)

MINNEAPOLIS, 19 août 2019 /PRNewswire/ -- Nuvaira, un développeur de nouvelles stratégies thérapeutiques pour traiter les maladies pulmonaires obstructives, a annoncé aujourd'hui plusieurs publications évaluées par des pairs fournissant des preuves supplémentaires de l'innocuité, de l'efficacité clinique et des mécanismes d'action du traitement par dénervation pulmonaire ciblée (en anglais, TLD) de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Le système de dénervation pulmonaire dNerva® de la société est une nouvelle procédure bronchoscopique qui perturbe l'entrée du nerf pulmonaire dans le poumon afin de réduire les conséquences cliniques de l'hyperactivité neuronale. Le système traite l'hyperréactivité des voies respiratoires, fondement physiopathologique de la BPCO et de l'asthme. La technologie brevetée de dénervation pulmonaire ciblée de Nuvaira a prouvé son innocuité et sa faisabilité dans trois études cliniques achevées et la société est actuellement en train de recruter des patients pour son essai pivot AIRFLOW-3 approuvé par la FDA.

Dans une sous-étude monocentrique de l'essai IPS-II de Nuvaira, Valipour et ses collègues présentent des données physiologiques montrant que les poumons des patients traités par dénervation pulmonaire ciblée ont été dénervés avec succès grâce à la surveillance d'un lien neural établi entre la respiration et le rythme cardiaque. Slebos et ses collègues ont rapporté des données sur un an d'AIRFLOW-1, une étude de dose et d'innocuité qui a confirmé l'innocuité et la faisabilité de la dénervation pulmonaire ciblée sur une période de 12 mois chez les patients atteints de BPCO modérée à sévère. Les deux manuscrits ont été acceptés pour publication dans la revue scientifique Respiration.

AIRFLOW-2 est un essai clinique randomisé (ECR) multicentrique à double insu et contrôlé par un simulacre visant à évaluer les effets respiratoires indésirables chez 82 patients atteints d'une BPCO modérée à sévère présentant un fardeau de symptômes important malgré une prise en charge médicale optimale. Shah, Slebos et ses collègues ont constaté que le risque d'exacerbation grave de la BPCO nécessitant une hospitalisation était significativement plus faible chez le groupe traité par dénervation pulmonaire ciblée par rapport au groupe soumis à un traitement simulé après 12 mois et demi de randomisation (p = 0,0390). Aucune hémoptysie ni pneumothorax n'a été décelé, ce qui est cohérent avec le suivi à plus long terme des essais antérieurs. AIRFLOW-2 a été accepté pour publication dans le American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (Revue américaine de médecine respiratoire et de soins intensifs).

Ces publications contribuent à un nombre croissant d'études soutenant le potentiel thérapeutique de la dénervation pulmonaire ciblée pour répondre à un besoin médical urgent mais non satisfait chez les patients atteints de BPCO symptomatique.

Nuvaira est une société privée dont le siège est situé à Minneapolis, dans l'État du Minnesota. Le système breveté de dénervation pulmonaire dNerva® de la société traite l'hyperréactivité des voies respiratoires, fondement physiopathologique de la BPCO et de l'asthme, et ce dans le cadre d'une procédure appelée dénervation pulmonaire ciblée (en anglais, Targeted Lung Denervation ou TLD). Le système de dénervation pulmonaire dNerva® est approuvé CE. Le système de dénervation pulmonaire dNerva® est actuellement soumis à une investigation clinique et n'est pas encore commercialisé aux États-Unis. Nuvaira et dNerva sont des marques déposées de Nuvaira, Inc.

