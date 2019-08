Eureka 93 inc. annonce des changements au conseil d'administration





OTTAWA, 19 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eureka 93 inc. (CSE : ERKA) («?Eureka93?») a annoncé aujourd'hui les démissions de messieurs Michael Mueller et Paul G. Smith du conseil d'administration en date du 16 août 2019. M. Mueller cède son siège pour des raisons de santé et M. Smith, pour des raisons personnelles. Le conseil accueille une nouvelle membre, madame Robin Crossman, cheffe de la direction de Arisanna Group et haute dirigeante chevronnée.



«?Au nom du conseil d'administration, nous tenons à remercier M. Mueller pour son leadership et M. Smith pour sa précieuse contribution, et nous leur souhaitons tous deux beaucoup de succès dans leurs futurs projets,?» déclare David Rendimonti, chef de la direction d'Eureka93. «?Nous sommes d'avis que l'expertise de madame Crossman en développement de produits et en ventes renforcera notre solide équipe de gestion et contribuera à accélérer les ventes aux États-Unis et à favoriser l'atteinte des objectifs de notre ambitieuse stratégie de croissance pour l'année à venir.?»

Madame Crossman est cheffe de la direction de Arisanna Group, une société de la semence au consommateur verticalement intégrée qui dessert les marchés du CBD et des nutraceutiques. Madame Crossman est dotée d'une vaste expérience dans la direction de sociétés du secteur alimentaire et de vente directe aux consommateurs. Elle est spécialiste de l'évaluation de stratégies, de processus, de cadres dirigeants, d'offre et de développement de produits autant pour des sociétés déjà établies que des sociétés en démarrage. Elle est connue aussi pour son talent à former des équipes hautement performantes, à développer et commercialiser des produits novateurs avec succès et à augmenter les ventes.

À propos d'Eureka93

Eureka93 est une société multifacette des sciences de la vie avec des opérations et des actifs importants aux États-Unis. La société est axée sur l'extraction, la production et la distribution de CBD, un composé naturel non psychoactif de la plante de chanvre. Grâce à ses installations à Eureka au Montana, à Ottawa et à Windsor en Ontario, la société verticalement intégrée s'engage à offrir des produits de CBD de la plus haute qualité à ses clients. Eureka93 est axée sur la conception de solutions créatives de systèmes, de produits, d'ensembles de produits et de services. Pour en savoir davantage, consultez Eureka 93 inc.

Pour tous renseignements, communiquer avec :

Investisseurs

Conrad Seguin

437 226-7002 ou cseguin@eureka93.com

Médias

Sónia Brum

647 338-7381 ou sbrum@eureka93.com

