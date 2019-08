Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance de l'Afghanistan





OTTAWA, le 19 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le centenaire de l'indépendance de l'Afghanistan :

« Aujourd'hui, je me joins aux Afghans et à la communauté canado-afghane pour célébrer le 100e anniversaire de l'indépendance de l'Afghanistan.

« Au cours des derniers 100 ans, les Afghans ont fait preuve d'une résilience remarquable face à l'adversité. Aujourd'hui, les Afghans s'efforcent de bâtir un avenir meilleur pour leur pays, notamment pour les femmes et les filles. Ici, au Canada, les Canadiens d'origine afghane continuent de surmonter les obstacles et de faire preuve de force et de persévérance. Chaque jour, la communauté canado-afghane aide à faire de notre pays un endroit meilleur.

« Le Canada reste déterminé à aider le peuple afghan à devenir maître de son propre destin. Nos deux pays continuent de bâtir une relation plus forte, fondée sur les liens qui unissent nos citoyens. Nous travaillons ensemble pour faire avancer nos priorités communes et jeter les bases d'un avenir plus sûr, plus sécuritaire et plus pacifique pour l'Afghanistan.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à célébrer les contributions importantes que la communauté canado-afghane apporte à notre pays. J'offre mes meilleurs voeux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance de l'Afghanistan, ici au Canada et à travers le monde. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 19 août 2019 à 09:00 et diffusé par :