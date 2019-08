Cogeco Peer 1 devient Aptum Technologies; Ajoute de nouveaux services pour améliorer et élargir l'offre de services cloud





Cogeco Peer 1, un fournisseur de services cloud et d'hébergement géré, annonce aujourd'hui qu'elle change son nom à Aptum Technologies. Cette décision découle de l'acquisition, en avril 2019, de Cogeco Peer 1 par Digital Colony, une firme d'investissement mondiale qui se concentre à réaliser des opportunités stratégiques dans le domaine de l'infrastructure numérique.

«?Aptum signifie ?adaptabilité' et reflète notre histoire ainsi que notre vision de l'avenir?», a indiqué Susan Bowen, chef de la direction d'Aptum. «?Alors que les entreprises gèrent des volumes d'informations qui croissent exponentiellement et que les données deviennent une partie intégrante de leur infrastructure, les plateformes technologiques doivent s'adapter et exploiter la puissance des données afin de permettre une meilleure prise de décisions, une meilleure évaluation des risques et un meilleur engagement des clients. Nous aidons les organisations à libérer le potentiel de leurs données en fournissant une infrastructure robuste qui leur permet de résoudre les défis complexes auxquels elles font face et de maximiser le potentiel de leurs entreprises.?»

Aptum, dont le siège social est situé à Toronto, exercera ses activités par l'entremise de deux unités d'affaires : Centres de données et Fibre. L'unité d'affaires Centres de données se concentrera à offrir des services multi-clouds aux entreprises. L'unité d'affaires Fibre, quant à elle, sera le premier fournisseur indépendant d'hébergement neutre d'infrastructure à petites cellules et 5 G et de connectivité par fibre optique aux clients de gros et aux entreprises au Canada avec un vaste réseau métropolitain de fibre dans les régions du Grand Toronto et de Montréal.

Avec 20 ans d'histoire à aider les clients à maximiser les technologies pour stocker, gérer, déplacer et sécuriser leurs données critiques, Aptum fait partie d'un groupe sélect d'entreprises capables d'offrir de réelles solutions d'infrastructure hybride grâce à des centres de données, des services cloud, de connectivité et des services gérés en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Aptum est dirigée par une équipe de haute direction chevronnée qui comprend :

Susan Bowen, chef de la direction

Shenif Visram, directeur financier

Sanjay Sachdev, président et responsable de l'unité d'affaires Fibre

Leighton Plumley, directeur de la génération de revenus (unité d'affaires Centres de données)

Cindy Jordan-Ford, vice-présidente principale, Alliances et comptes stratégiques mondiaux

Jeremy Pease, directeur de l'exploitation

Scott Davis, directeur de l'infrastructure intérimaire

Paul Dyck, vice-président, Ressources humaines

Parallèlement au repositionnement de la marque, Aptum a lancé deux nouvelles offres qui élargissent et améliorent les options de cloud hybride offertes à ses clients :

Services Web gérés Amazon (AWS) ? renforçant l'engagement d'Aptum envers le multi-clouds, cette nouvelle gamme de services AWS complète les offres existantes de services gérés Azure et de services gérés en cloud privé. Les services gérés AWS comprennent la consultation, l'architecture et la conception, la construction et la configuration de solutions, la migration, la gestion de projets, la gestion continue de services et l'optimisation, le tout appuyé par un soutien 24 heures sur 24 fourni par des experts. Les services gérés AWS sont offerts au Canada, aux États-Unis et Royaume-Uni.

Nouvelle disponibilité de Cloud Connect ? expansion de Cloud Connect qui offre une connexion directe, dédiée et sécurisée aux services cloud. Cloud Connect est maintenant offert pour AWS Direct Connect, la plateforme Google Cloud, ServiceNow, Salesforce, SAP et Oracle ainsi qu'ExpressRoute de Microsoft. L'expansion de Cloud Connect est offerte dans toutes les régions.

«?L'ajout de ces nouveaux services cloud est un exemple parfait qui illustre comment Aptum évolue constamment dans le but de satisfaire les besoins changeants de nos clients?», a ajouté Mme Bowen. «?Chaque entreprise a ses propres considérations, ses propres contraintes et ses propres objectifs qui exigent des solutions différentes. Aider les clients à déterminer la bonne plateforme pour satisfaire leurs besoins uniques et, ensuite, leur offrir une mise en oeuvre experte est la raison pour laquelle les entreprises se tournent vers Aptum.?»

«?En tant qu'entreprise en croissance rapide fournissant des produits d'IA, Element AI était à la recherche d'un vrai partenaire qui pourrait nous aider à nous concentrer sur la croissance de nos activités plutôt qu'à nous préoccuper de notre infrastructure de centre de données. Au cours des deux dernières années, Cogeco Peer 1 a toujours su répondre à nos besoins?», a mentionné Ludwig Gamache, directeur des TI, Element AI. «?Nos exigences sont différentes de celles de la plupart des entreprises en raison des calculs intensifs nécessaires à l'apprentissage machine et aux algorithmes d'IA qui génèrent plus de chaleur à dissiper et des demandes énergétiques plus grandes comparativement aux clients moyens. Element AI est maintenant 35 fois plus grande que lors de notre lancement en 2016 et Cogeco Peer 1 a su s'adapter pour résoudre nos défis uniques. Nous serons heureux de continuer à faire évoluer notre infrastructure TI avec Aptum pour qu'elle suive le rythme de croissance de notre entreprise.?»

À propos d'Aptum Technologies

Aptum Technologies permet à ses clients de libérer le potentiel de leur infrastructure de données pour produire des résultats d'affaires tangibles et maximiser la valeur de leurs investissements en technologie. Appuyées par des services gérés et professionnels, les solutions de connectivité, d'hébergement, d'infonuagique et de centres de données que propose Aptum offrent un réel choix et une réelle adaptabilité combinés à une portée internationale qui s'étend en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe. Au Canada, grâce à son unité d'affaires Fibre, Aptum est le premier fournisseur d'hébergement neutre de solutions de connectivité à petites cellules avec un vaste réseau métropolitain à Toronto et à Montréal. Aptum est une société financée par capital-risque de Digital Colony, une firme d'investissement mondiale qui se concentre à réaliser des opportunités stratégiques dans le domaine de l'infrastructure numérique. Pour plus d'information, visitez www.aptum.com/fr.

