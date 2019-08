Groupe Colabor Inc. annonce la démission de M. Lionel Ettedgui à titre de président et chef de la direction et la nomination de M. Robert Briscoe au poste de président et chef de la direction par intérim





BOUCHERVILLE, Québec, 19 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce aujourd'hui la démission de M. Lionel Ettedgui à titre de président et chef de la direction, effective ce jour même. M. Robert Briscoe a accepté d'assurer l'intérim.

M. Briscoe est un opérateur chevronné dans le domaine de l'alimentation et un important actionnaire de Colabor. Il a agi comme vice-président exécutif du conseil jusqu'au 21 février 2019 et siège toujours au conseil d'administration de la Société.

« Nous sommes heureux et confiants que M. Briscoe saura assurer l'intérim avec brio, a indiqué M. Warren White, Président du conseil de Colabor. Nous tenons également à remercier Lionel pour sa contribution à Colabor et lui souhaitons le meilleur dans la poursuite de sa carrière, » a poursuivi M. White.

Le conseil d'administration de Colabor prévoit retenir les services d'un cabinet de recrutement de cadres afin de l'accompagner dans le processus d'embauche du prochain président de la Société.

Par le fait même, Colabor annonce s'être entendu avec Gestion Robraye Ltée., une société du même groupe que M. Briscoe, quant au prolongement de la période d'exercice de l'option d'acquérir Dubé & Loiselle Inc. jusqu'à un délai de 90 jours suivant l'embauche du nouveau président et chef de la direction. Cette option d'acquérir Dubé & Loiselle Inc. a été consentie à Colabor dans le cadre de la recapitalisation intervenue en octobre 2016 et dont la date d'exercice venait à échéance le 13 octobre 2019.

À PROPOS DE COLABOR

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché des services alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration), au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs).

MISE EN GARDE

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prospective reflétant les opinions ou les attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. concernant leur rendement ainsi que les activités commerciales respectives et les événements futurs. Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses. Les résultats et les événements réels peuvent différer. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

