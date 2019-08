Alpha Blue Ocean exprime ses vives préoccupations à propos du blocage des droits de conversion d'Element





Alpha Blue Ocean Advisors Inc. (« Alpha Blue Ocean »), une société de placements alternatifs spécialisée dans la fourniture de solutions financières innovantes pour les entités cotées en Bourse, a exprimé ses vives préoccupations à propos du blocage des droits de conversion par la direction de la société norvégienne Element ASA (« Element »). Alpha Blue Ocean est le gestionnaire de placements du fonds de titrisation European High Growth Opportunities (« EHGO »), une entité détenant des actions dans Element.

Dans le cadre du contrat d'émission, EHGO a le droit de convertir les obligations en actions d'Element. La direction d'Element a refusé de donner suite à un avis de conversion d'EHGO qui aurait effectué cela et accordé des droits de vote supplémentaires dans la société.

Pierre Vannineuse, le fondateur d'Alpha Blue Ocean, a déclaré : « La direction d'Element a invoqué des arguments fallacieux pour son action, qui n'a aucun fondement dans le droit norvégien. Nous prenons très au sérieux cette violation du contrat d'émission. Il s'agit de toute évidence d'une tentative de la direction et du conseil d'administration d'Element de priver les actionnaires de droits de vote et de s'ancrer indûment alors qu'ils sont confrontés à une plus grande surveillance et aux préoccupation des actionnaires concernant leur mauvaise gestion de l'entreprise.

« En effet, la date de cette violation par Element et sa direction parle d'elle-même, intervenant alors que nous proposons le remplacement de deux membres actuels du conseil d'administration d'Element par des candidats hautement qualifiés avant l'assemblée générale extraordinaire (AGE) d'Element du 19 août. »

« Les autres actionnaires d'Element pourront juger par eux-mêmes ce que cela indique à propos des standards de gouvernance d'entreprise dans Element et les graves questions éthiques soulevées concernant les activités de la direction de la société.? Nous sommes convaincus que les autres actionnaires exprimeront également leurs préoccupations lors de l'AGE du 19 août. »

Notes à l'attention des rédacteurs

À propos d'Alpha Blue Ocean

Alpha Blue Ocean a été fondée par Pierre Vannineuse, gestionnaire de portefeuille pour une famille de fonds fonctionnant dans plusieurs juridictions. Alpha Blue Ocean est spécialisée dans le financement par dette et par action, souple, innovant et non invasif, pour des sociétés cotées en bourse partout dans le monde et dans divers secteurs, comme notamment la santé, l'énergie, l'exploitation minière et la technologie. Le bureau principal d'Alpha Blue Ocean est basé à Londres, au Royaume-Uni.

