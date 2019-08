/R E P R I S E -- MISE À JOUR - Avis aux médias - Annonce en matière d'infrastructure à Iqaluit/





IQALUIT, le 16 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure au sujet de projets de câble à fibres optiques et de centrale électrique en compagnie de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et de l'honorable Lorne Kusugak, ministre des Services communautaires et gouvernementaux.

Date : Lundi 19 août 2019



Heure : 10 h [HAE]



Lieu : Cafétéria du Collège de l'Arctique du Nunavut

502 Niqunngusiariaq

Iqaluit, Nunavut

