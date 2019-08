Les Immeubles Roussin dévoilent un nouveau projet de condos de luxe à deux pas de Laurier Québec





QUÉBEC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Une toute nouvelle offre locative est maintenant disponible aux Immeubles Roussin. Le Quartier R Extra, des condos locatifs de luxe à deux pas de Laurier Québec, verront le jour dès juillet 2020 afin de répondre à la demande grandissante d'une clientèle à la recherche d'unités locatives plus raffinées, incluant une multitude de commodités.

Art de vivre et aire de vie

Ce tout nouveau complexe se veut une continuité du Quartier R existant et comprenant 3 phases. L'ajout du Quartier R Extra offrira des unités spacieuses offrant un mode de vie calme et actif par son emplacement sur la rue du Général-Tremblay. Une rue tranquille et boisée à proximité du boulevard Laurier et de tous les services qu'il comporte.

Plus de confort, plus de luxe!

Les unités au style chic et contemporain offriront des armoires aux finis luxueux, des comptoirs de granite noir ou de quartz blanc, des luminaires raffinés et des plafonds de 9 pieds. Pour plus de confort, le Quartier R Extra offrira des douches en céramique avec deux appareils thermostatiques, dont une douche parapluie, en plus d'un bain et du chauffage radiant dans la salle de bain. La climatisation et un stationnement intérieur seront inclus dans toutes les unités.

Milieu de vie bonifié

En plus d'une piscine creusée chauffée, le complexe offrira à ses locataires l'accès à une salle d'entraînement et à un espace lounge avec une table de billard. Un hall convivial sera aussi aménagé de même qu'une pergola dans la cour arrière.

« Nous avons écouté le marché, nous sommes fiers de maintenant pouvoir servir une clientèle recherchant un milieu de vie plus luxueux dans un emplacement de choix. Nous le voyons, plusieurs de nos locataires étaient anciennement propriétaires d'une maison, ils souhaitent conserver la qualité de vie qu'ils retrouvaient dans leur demeure sans toutefois avoir à l'entretenir. Nous offrirons également la possibilité de louer avec les électroménagers pour une fois de plus faciliter l'emménagement. » Nathalie Roussin, Présidente des Immeubles Roussin

