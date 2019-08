Le LUI Che Woo Prize révèle les lauréats de 2019





Sa mission d'enrichir la civilisation mondiale se poursuit

HONG KONG, 19 août 2019 /PRNewswire/ -- Le LUI Che Woo Prize - Prize for World Civilisation a annoncé aujourd'hui les trois lauréats de 2019. Les lauréats 2019, qui sont salués pour leurs réalisations exceptionnelles dans la promotion de la civilisation mondiale, sont :

The Nature Conservancy, lauréat du prix de la durabilité

La Dre Jennifer A. Doudna , lauréate du prix de l'amélioration du bien-être

, lauréate du prix de l'amélioration du bien-être Mme Fan Jinshi, lauréate du prix de l'énergie positive

La conférence de presse d'annonce des lauréats du prix LUI Che Woo Prize de 2019 a été organisée par le Dr Lui Che Woo, fondateur et conseil des gouverneurs avec le conseil du prix du LUI Che Woo Prize, accompagné du Dr Moses Cheng Mo-chi, membre du conseil des gouverneurs et du professeur Lawrence J. Lau, président du comité de recommandation de prix.

Le Prix de la durabilité de 2019 a été attribué à The Nature Conservancy, un organisme environnemental à but non lucratif international ayant pour mission de « préserver les terres et les eaux dont dépend toute vie ». The Nature Conservancy rassemble différents secteurs pour relever collectivement les défis les plus importants du monde naturel, par exemple le changement climatique. The Nature Conservancy fait progresser la conservation au moyen de technologies, de partenariats et de politiques de pointe visant à obtenir des résultats durables. Avec le soutien de plus de 400 scientifiques et de plus d'un million de membres, ses travaux de conservation ont largement touché 72 pays sur six continents depuis sa fondation en 1951.

À Hong Kong, The Nature Conservancy encourage et responsabilise les futurs leaders environnementaux, impactant plus de 400 étudiants de Hong Kong dans 77 écoles avec des activités éducatives.

Mme Sally Jewell, présidente-directrice générale de The Nature Conservancy, a déclaré : « Mes collègues et moi sommes profondément honorés d'être récipiendaires du LUI Che Woo Prize pour la durabilité. Créer un monde où les gens et la nature s'épanouissent est un défi de taille et The Nature Conservancy est reconnaissant pour ce vote de confiance envers notre travail. Recevoir ce prix donnera un élan décisif à nos efforts pour réaliser notre mission : préserver les terres et les eaux dont dépend toute vie. »

Le Prix 2019 de l'amélioration du bien-être a été attribué à la Dre Jennifer A. Doudna. Biochimiste américaine, la Dre Doudna est la co-inventrice de CRISPR-Cas9, une technologie révolutionnaire d'édition du génome permettant d'ajouter, de supprimer ou de modifier du matériel génétique dans des cellules animales et végétales. Plus rapide, moins coûteux et plus précis que tous les outils d'édition de gènes précédents, CRISPR-Cas9 a été qualifié de l'une des découvertes les plus monumentales au monde. CRISPR-Cas9 pourrait être la clé du traitement ou de la prévention de maladies génétiques héréditaires telles que la fibrose kystique ou la drépanocytose ainsi que de maladies plus complexes telles que le cancer, les cardiopathies et le VIH. La technologie pourrait également aider à concevoir des plantes résistantes au changement climatique et des cultures ayant une meilleure valeur nutritionnelle. Ses applications potentielles pour améliorer le bien-être humain sont vastes et les travaux de M. Doudna ont déjà donné de l'espoir à des millions de personnes dans le monde.

La Dre Doudna a déclaré : « Je suis ravie d'accepter cet honneur du LUI Che Woo Prize qui reconnaît la technologie CRISPR-Cas9. Des distinctions internationales telles que celle-ci peuvent inspirer et soutenir des avancées scientifiques qui améliorent le bien-être des personnes dans le monde. Au nom de mes étudiants, de mes collègues et de mes collaborateurs, nous apprécions ce prix et saisissons l'occasion de souligner la nécessité pour notre société d'utiliser la technologie CRISPR de manière responsable. »

Le prix 2019 de l'énergie positive a été attribué à Mme Fan Jinshi. Mme Fan a reçu le surnom de « Fille de Dunhuang » pour son dévouement à l'étude et à la préservation des grottes Mogao à Dunhuang, en Chine, qui constituent un site culturel important abritant l'une des plus importantes collections de culture bouddhiste au monde. Femme rare dans son domaine, Mme Fan a relevé de nombreux défis sociaux et financiers et est restée héroïquement attachée à son devoir pendant 56 ans, faisant ainsi progresser considérablement la compréhension archéologique et historique de ce trésor culturel important. Ses contributions majeures à sa préservation numérique et à sa large diffusion ont défini de nouvelles normes pour une préservation culturelle réussie. Son énergie positive et sa détermination inébranlable face aux revers, aux difficultés et à l'adversité ont inspiré de nombreuses personnes.

Mme Fan a déclaré : « Recevoir le LUI Che Woo Prize est un grand honneur. Mon travail au fil des ans pour les grottes de Mogao a été entrepris non pas pour moi, mais au service de la culture, de l'art et de l'histoire grandioses incarnés par ce site unique. J'espère que mon LUI Che Woo Prize, dans la catégorie énergie positive, encouragera tout le monde à prendre davantage en compte l'importance de notre patrimoine et de nos liens communs en tant que peuples du monde. »

Le Dr Lui Che Woo, le fondateur et le président du conseil des gouverneurs avec le conseil du prix du LUI Che Woo Prize, a déclaré : « Je suis très honoré de pouvoir annoncer et célébrer collectivement nos trois lauréats du LUI Che Woo Prize de 2019. Chacun a apporté des contributions énormes à la civilisation mondiale, dont le renforcement de la durabilité, l'amélioration du bien-être de l'humanité et la promotion des énergies positives. Mes plus sincères félicitations aux lauréats et ma plus profonde gratitude au conseil du prix, au comité de recommandation du prix et aux jurys de sélection pour leurs efforts concertés visant à nous aider à reconnaître ces lauréats exceptionnels. Ensemble, nous poursuivrons notre mission de semer la bonne volonté et utiliserons la plateforme internationale du LUI Che Woo Prize pour contribuer à bâtir un avenir meilleur. »

La cérémonie de remise du LUI Che Woo Prize de 2019 aura lieu le 3 octobre 2019. Les représentants de The Nature Conservancy, la Dre Jennifer A. Doudna et Mme Fan Jinshi seront officiellement honorés de leurs prix respectifs.

Entre-temps, la période de candidature pour le LUI Che Woo Prize de 2020 commencera en septembre de cette année. Des invitations seront envoyées à plus de 1000 personnes qui présentent un candidat, y compris aux responsables d'universités, d'institutions universitaires et d'organisations professionnelles. Les candidatures seront examinées indépendamment de la race, de la religion et de la nationalité (pour les particuliers) ou du lieu d'établissement (pour les organisations).

À propos du LUI Che Woo Prize

Fondé par le Dr LUI Che Woo en 2015, le LUI Che Woo Prize - Prize for World Civilisation est un prix international intersectoriel récompensant le progrès de la civilisation mondiale et le désir d'inspirer l'homme à la construction d'un monde plus harmonieux. Ce prix novateur a lieu chaque année dans le but de reconnaître et d'honorer des personnes ou des organisations du monde entier pour leurs contributions remarquables et d'encourager la poursuite de ses travaux dans trois objectifs : le développement durable du monde, l'amélioration du bien-être de l'humanité et la promotion de l'attitude de vie positive et le renforcement de l'énergie positive.

Chaque lauréat reçoit un prix en espèces de 20 millions HKD (soit environ 2,56 millions USD), un certificat et un trophée. Chaque prix est attribué à un seul récipiendaire qui peut être un individu ou une organisation.

Le LUI Che Woo Prize est administré et géré par LUI Che Woo Prize Limited, une entreprise caritative à responsabilité limitée par garantie constituée à Hong Kong.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.luiprize.org/

