AMable annonce son troisième appel ouvert à propositions doté d'un financement de l'UE de 450 000 euros et destiné aux PME du secteur de la fabrication additive





- Doté d'un montant total de près de 3 millions d'euros destinés à soutenir des idées de produits innovants de fabrication additive, le projet AMable clôture la période de dépôt des propositions le 31 novembre à 17 h, heure d'été d'Europe centrale.

BARCELONE, Espagne, 19 août 2019 /PRNewswire/ -- La fabrication additive implique des technologies anciennes et nouvelles en constante évolution, mais elle a déjà prouvé qu'elle apporte d'importants changements dans la chaîne de fabrication. À l'heure actuelle, la technologie est déjà utilisée dans de nombreux secteurs, notamment les appareils auditifs, l'automobile, la hi-fi, l'espace et le monde médical, pour ne citer que ceux-là.

Parmi les avantages à souligner, citons la possibilité de produire à la demande, la diminution de l'impact environnemental, la réduction de l'utilisation de matériaux, une plus grande liberté de conception, un poids plus faible des produits et des temps de production plus courts.

Voici quelques exemples : l'accordéon AMAC pour enfants, de taille individuelle et de prix abordable, qui est durable et qui produit les mêmes sons que son grand frère, les capteurs pour logement ENCLOSENS qui protègent l'électronique contre les impacts environnementaux tels que la chaleur, l'humidité et les vibrations et s'adaptent à différents modèles de maisons ou encore les noyaux de refroidissement conformes CLIMATE.

Le troisième appel à propositions ouvert d'AMable octroiera quelque 450 000 euros à des PME du secteur de la fabrication additive. Cette initiative s'efforce d'ouvrir la voie aux toutes dernières technologies de fabrication additive, en veillant à ce que de nouveaux produits puissent être générés de cette manière pour économiser du temps, des coûts et réduire les déchets. Par ailleurs, il vise à créer des synergies durables entre cette technologie et les différentes grappes industrielles afin de tirer parti de la compétitivité des PME européennes. Le projet AMable comble le fossé entre la technologie de fabrication additive et les PME en créant un outil numérique qui fournit un accès impartial aux meilleures connaissances européennes en matière d'impression 3D, spécialement destinée à l'industrie 4.0.

Les PME candidates soumettront des « expériences d'application » afin de proposer de nouveaux produits innovants et fonctionnels obtenus par la fabrication additive. Les types d'expériences qui seront financées sont les « études de faisabilité » et les « bonnes pratiques », qui auront la possibilité de lever des aides d'un montant oscillant entre 5 000 et 60 000 euros.

Cet effort est soutenu par l'initiative I4MS de la Commission européenne, dans le cadre de la mission visant à encourager l'implémentation des TIC (technologies de l'information et de la communication) en Europe dans le but d'améliorer la compétitivité des PME industrielles européennes au sein de l'environnement mondial.

À propos d'I4MS

L'initiative I4MS est coordonnée par la Mobile World Capital Barcelona Foundation, FundingBox, Foreningen MADE, FIWARE Foundation EV, l'Institut technologique danois et Axencia Galega de Innovación.

Elle est financée par le programme-cadre Horizon 2020 de l'Union européenne, sous la convention de subvention nº 768631.

