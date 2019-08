TriPollar Stop, le principal dispositif à utiliser chez soi de Pollogen, reçoit l'approbation de la FDA





Il s'agit de l'un des premiers dispositifs RF à utiliser chez soi qui reçoit l'approbation et l'entreprise se prépare à vendre ses produits aux États-Unis

TEL AVIV, Israël, 19 août 2019 /PRNewswire/ -- La FDA a autorisé la vente du dispositif RF à utiliser chez soi de Pollogen - TriPollar Stop - aux États-Unis. TriPollar Stop, le dispositif innovant à utiliser chez soi, développé par Pollogen, s'appuie sur la technologie RF brevetée et cliniquement éprouvée de l'entreprise. Il a fait l'objet d'une large acceptation sur le marché en dehors des États-Unis au cours de ces dernières années.

« TriPollar Stop a été notre produit phare pour le marché intérieur », déclare Sharon Ravid, PDG de Pollogen, « et nous sommes très enthousiastes à l'idée d'offrir, aux États-Unis, ce dispositif aux personnes qui vont l'utiliser chez eux ».

Le dispositif TriPollar Stop est indiqué pour le traitement du visage et du cou, où il élimine les signes du vieillissement, réduit les rides et ridules et améliore la force, la texture et l'élasticité de la peau. En mettant en place l'innovation de Pollogen en matière d'ondes RF à trois axes, l'appareil introduit de la chaleur dans le derme. Cela déclenche la régénération des principaux éléments constitutifs de la peau - les fibres de collagène et d'élastine. Les résultats sont visibles immédiatement après le traitement et peuvent être conservés par un cycle de traitements répétés.

TriPollar Stop fait partie de la gamme de produits TriPollar développée par Pollogen pour les particuliers. Cette gamme de produits exclusifs s'appuie sur les technologies innovantes de Pollogen, qui ont toutes été testées et vérifiées par les cliniciens sur le marché des appareils professionnels pour l'esthétique. L'ingéniosité de la gamme TriPollar réside dans la capacité de l'entreprise à s'emparer de ces technologies et à les présenter aux utilisateurs dans un dispositif pratique et confortable sans compromettre la sécurité et la qualité des résultats.

Les dispositifs TriPollar à utiliser chez soi sont créés en vertu du concept de développement innovant de l'entreprise, à savoir la biologie intelligente. Ils permettent d'obtenir les résultats esthétiques escomptés en stimulant les processus naturels du corps au profit du renouvellement et du rajeunissement. « Nous croyons que les utilisateurs particuliers d'aujourd'hui ne se soucient pas seulement de la beauté en tant que telle, mais sont aussi en quête de santé et d'éthique », explique Sharon Ravid. « Tous les produits TriPollar travaillent en synergie sous l'égide de la biologie intelligente pour garantir la santé et l'amélioration de la peau de la manière la plus naturelle que notre corps peut offrir. »

À propos de Pollogen

Pollogen Ltd., une entreprise de Lumenis, est un acteur de premier plan mondial sur les marchés de l'esthétique médicale et de l'esthétique à domicile. Elle apporte des solutions innovantes, sûres et efficaces qui améliorent et élargissent la pratique des professionnels de l'esthétique médicale, ainsi que celle des clients particuliers qui utilisent des soins d'esthétique chez eux. L'entreprise propose des produits qui couvrent toute une gamme de traitements de la peau et qui s'appuient sur ses technologies propriétaires, à savoir Tripollar RF, Voluderm, Trifractional, Oxygeneo et DMA. Pollogen fournit des solutions aux professionnels et aux consommateurs dans plus de 60 pays et répond ainsi aux besoins spécifiques de ses clients professionnels et particuliers dans le secteur en plein essor de l'esthétique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pollogen.com

À propos de Lumenis

Lumenis est un leader mondial dans le domaine des solutions cliniques mini-invasives pour les marchés de l'esthétique, de la chirurgie et de l'ophtalmologie. C'est un expert reconnu mondialement dans le développement et la commercialisation de technologies innovantes basées sur l'énergie, notamment le laser, la lumière intense pulsée (IPL) et la radiofréquence (RF). Depuis plus de 50 ans, les produits de pointe de Lumenis ont repoussé les limites des traitements médicaux et ont fixé un grand nombre de nouvelles normes de référence aussi bien technologiques que cliniques. Lumenis a créé avec succès des solutions pour des maladies auparavant incurables et a aussi conçu des technologies de pointe qui ont révolutionné les méthodes de traitement existantes. Lumenis est une société de portefeuille de XIO Group, une société mondiale d'investissement alternatif, basée à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.lumenis.com

