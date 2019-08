RISO dévoile VALEZUS, une nouvelle marque destinée au marché de l'impression de production





RISO KAGAKU CORPORATION (Président et chef de la direction : Akira Hayama ; ci-après nommée « RISO ») a annoncé aujourd'hui le lancement de VALEZUS, une nouvelle marque d'imprimantes à jet d'encre grande vitesse destinées au marché de l'impression de production. RISO procédera à des déploiements successifs dans le monde entier du premier produit de la nouvelle marque, la VALEZUS T2100, une imprimante feuille à feuille à grande vitesse au débit de 320 pages par minute (320 ppm).

1 La nouvelle marque, VALEZUS

L'un des atouts majeurs de RISO est le développement d'encres optimisées pour l'alimentation papier et l'impression à grande vitesse. Cette expertise permet à RISO de proposer des solutions d'impression uniques répondant à la demande pour des impressions en gros volumes. En s'appuyant sur les technologies développées et cultivées dans ce domaine, RISO lance VALEZUS, une nouvelle marque destinée au marché de l'impression de production.

2 La toute nouvelle VALEZUS T2100

VALEZUS T2100

Premier produit de la nouvelle marque, la VALEZUS T2100 est une imprimante feuille à feuille à jet d'encre couleur à grande vitesse. En connectant les moteurs d'imprimante pour imprimer respectivement le recto et le verso, la VALEZUS T2100 atteint une vitesse d'impression recto-verso ultra-rapide de 320 ppm. La VALEZUS T2100 offre une empreinte compacte pour une imprimante de production, ainsi qu'une facilité supérieure d'utilisation et de maintenance.

Grâce à ces caractéristiques, la VALEZUS T2100 permet d'augmenter la productivité et d'améliorer considérablement l'efficacité du travail lors de l'impression de gros volumes.

Dans les applications de forts volumes d'impression, telles que l'impression transactionnelle chez les fournisseurs de services d'impression, ou l'impression en interne dans les institutions financières, les compagnies d'assurance et les administrations, la VALEZUS T2100 ouvre tout un monde de nouvelles possibilités en matière d'impression feuille à feuille.

RISO présentera la VALEZUS T2100 aux salons suivants :

« The Print Show 2019 » du 17 au 19 septembre à Birmingham, Royaume-Uni, et

« PRINTING United 2019 » du 23 au 25 octobre à Dallas, Texas, États-Unis.

Vous pouvez visionner une vidéo promotionnelle d'une minute du produit ici.https://youtu.be/bpzQLYe1Z54

Nom du produit et période de lancement

Nom du produit VALEZUS T2100 Période de lancement Automne 2019

Le déploiement commencera par l'Amérique du Nord et l'Europe. Les dates de lancement au Japon et ailleurs en Asie restent à déterminer.

Principales caractéristiques de la VALEZUS T2100

Productivité élevée

1) Capable d'imprimer 320 ppm en impression feuille à feuille à grande vitesse

La VALEZUS T2100 peut imprimer 320 ppm*1 ou 19 200 pages par heure*2, sur la base d'une impression couleur recto-verso et de feuilles de papier de format A4. La VALEZUS T2100 étant une imprimante feuille à feuille, elle peut également gérer facilement de petites tâches, permettant ainsi le traitement rapide de toute une gamme de tâches.

*1 Impression en continu de papier au format A4 avec une alimentation par le bord long sur les réglages standard

*2 Temps de nettoyage non compris

2) Incorporation de nouvelles unités d'alimentation/d'empilage haute capacité récemment développées permettant le chargement/déchargement du papier pendant l'impression en continu

La VALEZUS T2100 est équipé de deux unités d'alimentation/d'empilage haute capacité, chacune capable d'alimenter et d'empiler jusqu'à 4 000 feuilles (8 000 feuilles au total). Les deux unités peuvent être commutées lorsque l'imprimante est active, permettant aux utilisateurs de charger/décharger du papier sans arrêter le travail. En outre, l'unité d'empilage est équipée d'un mécanisme « jogger » et d'un chariot dédié, permettant une transition en douceur vers les tâches de post-traitement suivant l'impression.

*Les unités d'alimentation/d'empilage devraient être disponibles au printemps 2020.

3) Compatible avec PDF, PostScript® et AFP/IPDS

La VALEZUS T2100 peut s'intégrer dans le flux de travail existant des clients. Elle prend en charge les formats PDF et Postscript, généralement utilisés dans un environnement système ouvert, ainsi que AFP/IPDS, aujourd'hui utilisé couramment dans l'industrie pour les applications critiques d'impression de production.

4) L'encre à base d'huile complète les capacités d'impression écologique en réduisant la consommation d'énergie

La VALEZUS T2100 intègre un système à jet d'encre qui fonctionne avec des encres à base d'huile, garantissant un fonctionnement économe en énergie. Les encres à base d'huile aident à réaliser des économies d'énergie car il n'est pas nécessaire de recourir à des appareils chauffants pour sécher les encres, et contrairement aux technologies à base de toner, aucun processus de fixation thermique n'est requis.

Spécifications

ARTICLE Description Type d'impression Système à jet d'encre linéaire (goutte à la demande) Type d'encre Encre pigmentée à base d'huile (cyan, magenta, jaune, noir, gris) Vitesse d'impression*1 Duplex : 320 ppm, Simplex : 160 ppm (A4 LEF, Lettre LEF) Impression Résolution Standard Noir : 600 ppp x 600 ppp Cyan/Magenta/Jaune/Gris : 300 ppp x 300 ppp Impression de qualité Noir : 600 ppp x 600 ppp Cyan/Magenta/Jaune/Gris : 300 ppp x 600 ppp Taille du papier Chargeur à double bac Max : 330,2 mm x 465 mm (13 pouces x 18,3 pouces) Min : 148 mm x 210 mm (5,9 pouces x 8,3 pouces) Bac de chargement Max : 297 mm x 432 mm (11,6 pouces x 17,0 pouces) Min : 182 mm x 210 mm (7,2 pouces x 8,3 pouces) Poids du papier Chargeur à double bac De 46 gr/m à 210 gr/m (de 12 lb bond à 56 lb bond) Bac de chargement De 52 gr/m à 104 gr/m (de 14 lb bond à 28 lb bond) Bac à papier Capacité Chargeur à double bac 4 000 feuilles x 2 bacs*2 (Hauteur jusqu'à 440 mm [17,3 pouces]) Bac de chargement 500 feuilles x 3 bacs*2 (Hauteur jusqu'à 56 mm [2,2 pouces]) Bac de sortie Capacité Double bac Dispositif d'empilage 4 000 feuilles x 2 bacs*2*3 (Hauteur jusqu'à 440 mm [17,3 pouces]) Consommation électrique Max. 3 010 W Dimensions (L x P x H) 4 755 mm x 750 mm x 1 445 mm (187,2 pouces x 29,6 pouces x 56,9 pouces)

*1 Lorsque vous utilisez du papier ordinaire et du papier recyclé (85 g/m [23 lb bond]) et le réglage de densité standard.

*2 Lorsque vous utilisez du papier ordinaire et du papier recyclé (85 g/m [23 lb bond]).

*3 Lorsque le bord court est inférieur à 182 mm ou que le bord long est inférieur à 257 mm, la capacité maximale est de 1 000 feuilles.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Le symbole, le logo et VALEZUS sont des marques de commerce ou des marques déposées de RISO KAGAKU CORPORATION. Adobe et PostScript sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres appellations et/ou marques commerciales sont respectivement des marques déposées ou des marques de commerce de chaque société.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

