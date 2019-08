Borderline devient la première oeuvre d'art d'Asie du Sud-Est à être acquise par le Musée Guimet en France





HANOÏ, Vietnam, 19 août 2019 /PRNewswire/ -- L'installation d'art vietnamien Borderline est devenue la première oeuvre d'art d'Asie du Sud-Est à être acquise par le célèbre Musée Guimet à Paris. Depuis avril 2019, cette collaboration exclusive entre le créateur Yen Khe et la grande marque de haute laque Hanoia fait partie de la collection du Guimet ? la plus vaste sélection d'art asiatique en dehors de l'Asie.

Tout au long du siècle dernier, le Musée Guimet n'a eu de cesse d'élargir sa collection pour proposer aux visiteurs une vue complète de l'histoire de l'art et de la civilisation de l'Asie. Le musée rassemble plus de 50 000 objets sur une superficie de 55 000 mètres carrés.

Yen Khe est une actrice mondialement célèbre qui a tourné dans de nombreux films du réalisateur Tran Anh Hung, lequel a été récompensé par des prix. Tout au long de sa carrière, elle a conjugué l'architecture d'intérieur et le design à sa passion pour les films, et elle a créé de nombreux designs cinématiques faisant intervenir une esthétique innovante.

Borderline est une oeuvre d'art tournée vers l'avenir. Comme les vers d'un poème, le design de cette oeuvre crée un monde imaginaire faisant appel au design contemporain afin d'explorer la culture traditionnelle du Vietnam. Sur le sommet d'un non la, un chapeau vietnamien traditionnel, se perche un motif floral qui se fond dans un arrière-plan laqué, derrière lequel apparaissent des fils barbelés avec des feuilles dorées. Les couleurs rouge et orange vives rappellent l'héritage architectural séculaire des pagodes, tout en manifestant l'effervescence de la société vietnamienne.

Avant Borderline, Hanoia a notamment travaillé en tant que créateur et fabricant d'oeuvres d'art immuables, comme pour la Vespa d'époque couleur coquille d'oeuf en commémoration du 70e anniversaire de Vespa ; ou le cadeau spécial que le Premier Ministre Nguyen Xuan Phuc a offert à l'ancien président français François Hollande lors de sa visite officielle au Vietnam.

À propos de Hanoia

Réputée au Vietnam comme la grande maison de la haute laque, Hanoia est un nom de confiance pour de nombreuses marques internationales du luxe, y compris les plus grandes maisons du luxe à Paris. Dotée d'un savoir-faire traditionnel et d'un flair unique pour la modernité, Hanoia se distingue pour être parvenu à conjuguer la connaissance ancestrale vietnamienne et les créations contemporaines. Chaque objet, qu'il s'agisse de chefs d'oeuvre ou d'oeuvres d'art de tous les jours, reflète l'âme du Vietnam à travers ses formes uniques, ses couleurs étincelantes et ses motifs élégants.

Avec huit boutiques dans le pays, Hanoia s'est constamment efforcée depuis sa création à instituer une maison véritablement exceptionnelle de produits artisanaux vietnamiens de tout premier plan.

