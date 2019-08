La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) répond aux rumeurs du marché





TORONTO, 18 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quoique la politique de La Société de Gestion AGF Limitée (TSX : AGF.B) consiste à s'abstenir de confirmer ou de nier toute rumeur qui pourrait circuler sur le marché, afin de répondre aux rapports des médias au Royaume-Uni (R.-U.) au sujet d'un changement qui pourrait toucher l'investissement d'AGF dans Smith & Williamson, une société du R.-U. qui se spécialise en gestion des investissements de clients particuliers et dont AGF détient actuellement des participations, AGF a confirmé que Smith & Williamson a entamé des pourparlers exclusifs avec Tilney, concernant la possibilité d'une fusion des deux sociétés.



Malgré le déroulement actuel de ces échanges, nous ne sommes pas en mesure de garantir que ceux-ci mèneront à une transaction. Ainsi, AGF n'a l'intention de publier aucun autre communiqué, ni de faire aucune annonce à ce sujet, à moins qu'une entente ferme et définitive ne soit conclue, et tant que la conclusion de la possible entente en question n'aura pas eu lieu.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de près de 38 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d'un million d'investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service de communications de l'entreprise AGF

Placements AGF Inc.

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com

Communiqué envoyé le 18 août 2019 à 18:00 et diffusé par :