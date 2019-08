Invitation aux médias - Annonce concernant les services offerts aux jeunes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, procédera à une annonce importante concernant les...

QUÉBEC, le 18 août 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée au Développement économique régional et députée de Côte-du-Sud, madame...

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, est fier d'accepter le mandat que lui a donné le premier ministre du Québec, ce dimanche, concernant la tenue d'un forum et la remise d'un plan d'action sur la dépendance aux...