Numéros gagnants de la loterie après-midi - Société des loteries et des jeux de l'Ontario

Vendredi 16/08/2019 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 20 millions $ LottoMax MAIN Draw22, 24, 25, 26, 29, 32 & 46. No comp. 20 POKER LOTTO Main gagnante: A-D, 7-C, 8-C, 10-H, Q-H. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN,...

L'Office des transports du Canada lance une enquête afin de déterminer si les conditions du tarif de WestJet portant sur les modifications et les irrégularités d'horaire sont justes et raisonnables, étant donné que les compagnies aériennes sont...