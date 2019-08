Fiera Capital réalise l'acquisition de Gestion d'actifs Foresters inc





MONTRÉAL, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») (TSX: FSZ), société de gestion d'actifs indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu l'acquisition qu'elle avait précédemment annoncée visant toutes les actions émises et en circulation de Gestion d'actifs Foresters inc. auprès de Foresters, compagnie d'assurance vie. À l'issue de cette opération, Gestion d'actifs Foresters inc. a été renommée Gestion de Fonds Fiera Capital inc. (« GFFC »).

GFFC est une société de gestion de placements située en Ontario axée sur les placements institutionnels et les investissements guidés par le passif (« IGP ») d'assurance, dont l'actif sous gestion s'élevait à environ 10,9 milliards de dollars au 31 juillet 2019.

Peu après la clôture de la transaction, Fiera Capital incorporera les activités de GFFC à ses activités canadiennes existantes en fusionnant Fiera Capital et GFFC et en apportant des changements au sein des hauts dirigeants, des administrateurs et des gestionnaires de portefeuille de GFFC entre la clôture et la fusion. Par conséquent, Fiera Capital deviendra le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des fonds auparavant gérés par GFFC. L'ensemble des approbations des porteurs de parts et des autorités de réglementation ont été obtenues. Les détails sur les changements figuraient dans les documents relatifs à l'assemblée postés aux porteurs de parts le 19 juillet 2019.

Cette transaction contribuera à la croissance du bénéfice par action rajusté au cours du premier exercice complet suivant la clôture.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés ont trait à des événements futurs et reflètent les attentes ou les croyances de la direction concernant ces événements, en fonction des renseignements dont dispose actuellement la direction. Dans certains cas, les énoncés prospectifs comportent des termes comme «?pouvoir?», «?prévoir?», «?estimer?», «?s'attendre à?», «?viser?», «?anticiper?» ou «?projeter?», ou la forme négative de ces termes ou d'autres termes comparables.

En ce qui concerne les attentes de la direction à l'égard de l'accroissement découlant de cette opération en 2019, le rendement financier est fondé sur l'information dont dispose la direction et sur certaines hypothèses, notamment l'exactitude des états financiers de GFFC, le niveau des actifs sous gestion de GFFC retenus après l'acquisition, ainsi que des hypothèses concernant la croissance des actifs gérés de GFFC et la réalisation des synergies. Les résultats réels pourraient différer selon un certain nombre de facteurs, notamment la capacité de retenir le personnel clé après l'acquisition, la capacité de conserver les clients et les actifs sous gestion après l'acquisition et la conjoncture du marché.

De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les énoncés prospectifs. Aux fins d'évaluation de ces énoncés, les lecteurs sont invités à tenir compte en particulier des divers facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il existe un écart important entre les résultats réels et les résultats présentés dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment les conditions du marché et la conjoncture économique, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes décrits de temps à autre dans les états financiers consolidés intermédiaires et annuels, le rapport annuel et la notice annuelle de Fiera Capital, qui sont déposés au www.sedar.com. Ces énoncés prospectifs sont faits en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'obligation de les actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou d'événements nouveaux.

