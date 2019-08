Assurer un bel avenir à nos enfants





Le gouvernement du Canada publie le rapport d'étape national sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants

GATINEAU, QC, le 16 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fait d'importants investissements pour s'assurer que tous les jeunes enfants ont accès à des possibilités d'apprentissage de qualité qui leur donneront les meilleures chances de réussir dans la vie.

D'ici 2020, les investissements historiques réalisés dans le cadre des accords bilatéraux sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants conclus avec les provinces et les territoires permettront de créer jusqu'à 40 000 places plus abordables en garderie. Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a rendu public le rapport d'étape national sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants pour 2017-2018 et a annoncé que plus de la moitié des places prévues avaient été créées au cours de la première année des accords bilatéraux.

Le gouvernement du Canada et ses homologues provinciaux et territoriaux se sont engagés à rendre compte chaque année des progrès accomplis en vue d'améliorer l'accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordables, flexibles, inclusifs et de grande qualité. Ce premier rapport annuel comprend un aperçu national des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et dans les domaines des données et de l'innovation, ainsi qu'un aperçu des réalisations accomplies à ce jour dans le cadre des accords bilatéraux avec les provinces et les territoires.

Citation

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à suivre les progrès réalisés par rapport à ses engagements envers les Canadiens et à en rendre compte. C'est pourquoi je suis heureux de rendre public le premier rapport d'étape national annuel sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants pour montrer aux Canadiens les progrès importants que nous accomplissons afin que toutes les familles aient accès à des services d'apprentissage et de garde abordables et de qualité pour leurs jeunes enfants. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

En 2017-2018, 21 205 places plus abordables en garderie ont été créées partout au pays.

L'entente sur le Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants a été signée avec les provinces et les territoires en juin 2017.

Le gouvernement du Canada verse 1,2 milliard de dollars sur trois ans aux provinces et aux territoires dans le cadre d'accords bilatéraux. Étant donné que les besoins en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants varient à l'échelle du pays, les gouvernements provinciaux et territoriaux accordent la priorité aux programmes et aux services qui répondent à leurs besoins locaux et régionaux particuliers.

verse 1,2 milliard de dollars sur trois ans aux provinces et aux territoires dans le cadre d'accords bilatéraux. Étant donné que les besoins en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants varient à l'échelle du pays, les gouvernements provinciaux et territoriaux accordent la priorité aux programmes et aux services qui répondent à leurs besoins locaux et régionaux particuliers. Afin de mieux soutenir les familles canadiennes, en particulier celles qui sont dans le besoin, un investissement de 7,5 milliards de dollars sur 11 ans à compter de 2017-2018 a été annoncé dans les budgets de 2016 et de 2017 pour financer et créer des services de garde plus abordables et de qualité partout au pays. De cet investissement :

de 2017 pour financer et créer des services de garde plus abordables et de qualité partout au pays. De cet investissement : jusqu'à 1,7 milliard de dollars sur 10 ans, à compter de 2018-2019, sera consacré à la mise en oeuvre du Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, qui tient compte des priorités et des cultures uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis et vise à renforcer les programmes et les services d'apprentissage et de garde destinés aux jeunes enfants et aux familles autochtones;

95 millions de dollars serviront à combler les lacunes dans les données afin de mieux comprendre les défis et les besoins en matière de garde d'enfants et suivre les progrès accomplis;

100 millions de dollars seront consacrés à l'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Liens connexes

Rapport d'étape national sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants 2017-2018

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones

Accords bilatéraux sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 16 août 2019 à 15:48 et diffusé par :