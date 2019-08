Avis aux médias - Défilé de la Fierté: Québec solidaire répond encore présent!





QUÉBEC, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, prendra part au défilé de Fierté Montréal ce dimanche 18 août en compagnie des député-es de Mercier, Ruba Ghazal et d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc. Le départ du défilé aura lieu à 13h sur le boulevard René-Lévesque entre les rues Stanley et Drummond.

Veuillez prendre note que les député-es présent-es seront disponibles pour des entrevues sur place et par téléphone.

« Année après année, c'est un honneur pour moi de marcher aux côtés de milliers de personnes pour de célébrer la diversité et l'amour dans une ambiance festive et inclusive. Mais cette année est un peu différente. La montée de l'extrême-droite à travers le monde menace d'effacer des décennies de progrès social. Face à cette vague de haine qui déferle chez nous comme ailleurs, il n'y a qu'une seule façon de répondre : s'unir et faire front commun pour défendre le droit de tous les Québécois et toutes les Québécoises d'aimer librement et de se sentir en sécurité. Nous sommes en marche vers l'égalité, mais le combat est loin d'être terminé », a déclaré Manon Massé.

AIDE-MÉMOIRE

Date: Dimanche 18 août 2019

11 h 30 : Arrivée des député-es solidaires à l'Hôtel Le Centre Sheraton Montréal (Sur René-Lévesque entre Stanley et Drummond).

Note: Les député-es seront disponibles pour des entrevues sur place et par téléphone.

12h00: Point de presse

13h00: Départ du défilé (boulevard René-Lévesque, entre les rues Stanley et Drummond)

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 16 août 2019 à 15:00 et diffusé par :