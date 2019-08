LOJIQ, l'OFQJ, le BIJ et le CFA favorisent la réalisation de stages en milieu de travail au sein des villes membres du Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique





MONTRÉAL, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), le Bureau International Jeunesse (BIJ) et le Centre de la francophonie des Amériques (CFA) ont annoncé aujourd'hui la reconduction du programme de stages professionnels en milieu de travail au sein des villes membres du Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique (RVFFA) et des organismes partenaires situés sur leur territoire.

Annoncé à Moncton lors du Rendez-vous annuel du RVFFA, le renouvellement de cette collaboration initiée en 2017 permet d'accompagner et de soutenir des jeunes âgés de 18 à 35 ans du Québec, du Canada, de France, de la Communauté française de Belgique et des États-Unis. Les 10 stages de 12 semaines sont une opportunité pour eux de vivre une expérience professionnelle en francophonie et d'améliorer leurs habiletés professionnelles.

Plus globalement, ce programme a pour objectifs de faire valoir les atouts, la diversité et la vitalité des collectivités francophones dans les Amériques. Il permet non seulement de mettre en valeur l'héritage francophone d'une ville ou d'une région, mais aussi de contribuer au rayonnement du français à travers les Amériques.

Ces stages se réaliseront entre janvier et juillet 2020. Les villes et organismes partenaires intéressés ont jusqu'au 20 septembre 2019 à 17h (heure de l'Est du Québec) pour déposer leur demande en ligne :

En français : RVFFA-stages

En anglais : RVFFA-rfp

Le président-directeur général de LOJIQ, M. Michel Robitaille, qui a fait l'annonce de ce renouvellement, a déclaré être « convaincu des avantages de ce programme qui contribue à l'enrichissement culturel et professionnel des jeunes tout en faisant valoir la diversité et la vitalité des villes membres du Réseau par le biais de la mise en valeur de leurs atouts culturels, patrimoniaux et touristiques ».

Il était accompagné de la présidente-directrice générale du Centre de la francophonie des Amériques, Mme Johanne Whittom, qui a précisé que « le Centre de la francophonie des Amériques est reconnaissant envers ses partenaires pour le renouvellement de cette entente concernant le programme de stages en milieu de travail au sein des villes membres du Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique et des organismes partenaires situés sur leur territoire. En plus de permettre à des jeunes de vivre une expérience professionnelle en francophonie, ce qui est en cohérence avec la mission et la vision du Centre, ces stages permettront d'appuyer la mise en oeuvre de projets concrets en lien avec le Réseau. »

« Pour les jeunes Français qui désirent s'impliquer pour la promotion de l'histoire et la culture francophone, le renouvellement de cette entente continuera à offrir de précieuses opportunités de développement professionnel, grâce à un réseau solide de partenaires. L'OFQJ sera particulièrement attentif aux jeunes qui résident dans les territoires français de la zone Amériques, pour accroitre les liens entre ces territoires et les autres villes francophones et francophiles », a indiqué Mme Marianne Beseme, secrétaire générale de l'OFQJ en France.

Pour Mme Laurence Hermand, directrice du BIJ, « le Bureau International Jeunesse est ravi de faire partie de l'entente et de rejoindre le réseau car cela permettra à de jeunes belges francophones de vivre une expérience enrichissante et épanouissante tant sur le plan humain que professionnel en valorisant la culture francophone. Merci à LOJIQ de nous ouvrir les portes de la collaboration avec le Réseau des Villes francophones et francophiles d'Amérique ».

À propos des partenaires

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'OFQJ et de l'Office Québec monde pour la jeunesse. Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécoises et Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice à l'international, au Québec et dans les provinces canadiennes.

Aussi, après plus de 51 ans d'existence, ce sont 3 231 participantes et participants du Québec qui ont réalisé une initiative de mobilité dans 47 pays membres de la Francophonie. Aussi, en 2018-2019, 3 328 jeunes en provenance de 17 États francophones ont eu l'occasion d'effectuer des initiatives au Québec. LOJIQ relève de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de promouvoir et de mettre en lien les 33 millions de francophones dans les Amériques. Une ressource indispensable pour la mise en valeur du français dans le contexte de la diversité culturelle des Amériques. Le Centre bénéficie notamment du soutien financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec.

L'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), organisme bi-gouvernemental, est un acteur majeur de la coopération franco-québécoise depuis plus de 50 ans. Il contribue au renforcement des réseaux de coopération et initie des réflexions sur les grands enjeux et les politiques publiques à travers le prisme de la jeunesse. L'OFQJ soutient chaque année près de 4 000 jeunes français et québécois de 18 à 35 ans dans leur projet de mobilité professionnelle (stage, service civique, études, emploi temporaire, participation à un événement, mission commerciale, formation continue, etc.), quel que soit leur niveau de qualification.

Le Bureau International Jeunesse (BIJ) est un service de Wallonie-Bruxelles International cogéré par le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique. Guichet unique pour les jeunes qui souhaitent bénéficier d'une aide pour réaliser un projet de développement personnel ou professionnel partout dans le monde, il est aussi un lieu de réflexion et de concertation de la politique de jeunesse sur la scène internationale.

