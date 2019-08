Le gouvernement du Québec accorde un montant de 300 000 $ pour la tenue du Subaru IRONMAN du Mont-Tremblant 2019





MONT-TREMBLANT, QC, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir le Subaru IRONMAN du Mont-Tremblant 2019, du 16 au 18 août, par une aide financière de 300 000 $. La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Subaru IRONMAN du Mont-Tremblant est une course combinant la natation (3,8 km), le cyclisme (180,2 km) et la course à pied (42,195 km). L'IRONMAN est le plus long format de la discipline du triathlon. Faisant partie d'une série de compétitions internationales, l'édition du Mont-Tremblant attire près de 2 000 athlètes parmi les plus endurants provenant des quatre coins du globe.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer la tenue du Subaru IRONMAN du Mont-Tremblant, qui inscrit une fois de plus le Québec comme un joueur incontournable dans le milieu sportif international. Cet événement prisé des triathloniens du monde entier permet non seulement de faire rayonner la magnifique région des Laurentides, mais contribue également à faire la promotion de la pratique régulière d'activités physiques et à sensibiliser la population aux bienfaits du sport et du plein air.

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« À titre de députée de Labelle, c'est avec beaucoup de fierté et d'honneur que je m'associe à la 8e édition de cet événement unique. Présent à travers le monde, c'est ici à Mont-Tremblant que l'Ironman est représenté et nous avons de quoi en être fiers, surtout en raison des importantes retombées qu'il génère pour l'économie des Laurentides. Notre région regorge de paysages à couper le souffle, mais elle est surtout riche de gens déterminés et accueillants qui savent relever les défis. Je félicite et remercie les organisateurs, les nombreux bénévoles et l'ensemble de notre communauté, car chaque année, notre région brille à travers le monde grâce à l'implication de tous ces gens formidables! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Liens connexes :

Subaru IRONMAN du Mont-Tremblant : www.ironman.com

Partenaires gouvernementaux :

www.education.gouv.qc.ca/

