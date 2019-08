Avis aux médias - La ministre Ng annoncera un investissement fédéral qui aidera les petites entreprises à exporter





HALIFAX, le 16 août 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, se rendra à Halifax pour annoncer un investissement fédéral qui permettra d'aider un plus grand nombre de petites entreprises de la Nouvelle-Écosse à exporter vers de nouveaux marchés. Elle sera accompagnée du secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax, Andy Fillmore.

Événement : Annonce en lien avec le Programme d'accélération du commerce



Date : Le lundi 19 août 2019



Heure : De 8 h 30 à 10 h



Lieu : The Galley

Marché des fermiers du port de Halifax, 2e étage

1209 Marginal Road

Halifax (Nouvelle-Écosse)

