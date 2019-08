Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Conestogo





CONESTOGO, ON, le 16 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Waterloo, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural et de Murray Martin, conseiller du quartier 3, au nom de Sandy Shantz, mairesse du canton de Woolwich.

Date : Lundi 19 août 2019



Heure : 11 h HAE



Lieu : Parc communautaire de Conestogo

26, rue Evening Star

Conestogo (Ontario)

