Le gouvernement du Canada appuie un projet commémoratif pour souligner le 100e anniversaire du Stampede de Williams Lake





Le gouvernement du Canada accorde un financement à la bande indienne de Williams Lake pour une exposition commémorative sur le stampede dans le centre de la Colombie-Britannique

WILLIAMS LAKE, BC, le 16 août 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada versera 95 000 dollars à la bande indienne de Williams Lake pour appuyer la création d'une exposition commémorative sur le stampede. La bande indienne de Williams Lake, ou Première Nation T'exelc, est membre de la nation Secwepemc (Shuswap), une nation plus vaste du centre de la Colombie-Britannique.

L'exposition commémorera le premier Stampede de Williams Lake, tenu en 1919. Elle consolidera le legs de ce festival centenaire en présentant aux visiteurs des éléments inconnus ou oubliés de l'histoire du stampede.

En tant que premier rendez-vous d'envergure organisé pour les membres de la localité, le Stampede de Williams Lake est une célébration importante. Il a également coïncidé avec la construction du chemin de fer Pacific Eastern Railway dans la région et a représenté une période de croissance pour la ville.

Le financement est versé dans le cadre du volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Il permettra de créer un espace dédié à des expositions patrimoniales et artistiques qui intègrent des éléments propres aux Autochtones et aux colons.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des projets commémoratifs qui créent un sentiment d'appartenance à la communauté et qui soulignent des moments importants de l'histoire de nos collectivités. Nous sommes ravis de contribuer à l'exposition de la commémoration du 100e anniversaire du Stampede de Williams Lake et à la célébration du riche patrimoine de la région. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Le programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine aide les communautés à célébrer leur passé et leur présent. Il permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de participer à la vie de leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Liens connexes

