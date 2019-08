Le gouvernement du Canada investit dans la mobilisation des hommes et des garçons pour la promotion de l'égalité des genres





CALGARY, le 16 août 2019 /CNW/ - L'égalité des genres profite à toutes et à tous. Ainsi, si nous voulons bâtir un pays plus fort et plus prospère, nous devons veiller à ce que toutes et tous aient une chance juste et réelle de réussir. Les hommes et les garçons font partie intégrante de cette discussion.

Des milliers d'hommes et de garçons se joignent déjà au mouvement en faveur de l'égalité des genres d'un bout à l'autre du Canada : des hommes interviennent pour rendre leur milieu de travail égalitaire, de jeunes hommes et des garçons apprennent ce qu'on entend par consentement et relation saine, et des universitaires examinent les démarches fondées sur des données probantes. Il faut continuer de mobiliser les hommes pour qu'ils prennent une part active à ce mouvement.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, a annoncé l'investissement du gouvernement du Canada dans quatre projets prometteurs qui visent à mobiliser les hommes et les garçons pour la promotion de l'égalité des genres :

L'Alberta Council of Women's Shelters recevra 212?000 $ pour faire appel à des vedettes du sport qui serviront de modèles pour sensibiliser le public à la violence fondée sur le sexe et aux formes saines de masculinité, en collaborant avec la Ligue canadienne de football en prévision de la Coupe Grey de 2019.

Catalyst Canada recevra 100?000 $ pour promouvoir l'inclusion au travail et appuyer les hommes qui se font les contestataires du sexisme en milieu de travail.

FOXY recevra 125?000 $ pour mobiliser les jeunes autochtones, surtout les jeunes hommes et garçons, en vue de promouvoir l'égalité des genres dans les Territoires du Nord-Ouest.

Next Gen Men, avec l'Université de Calgary , recevra 125?000 $ pour la création de réseaux et d'espaces permettant aux hommes qui sont des chefs de file et qui sont féministes d'échanger entre eux et avec des organismes féministes et voués aux femmes sur des questions touchant l'égalité des genres.

Lors de l'annonce, la ministre Monsef a aussi rendu public Appel à la mobilisation des hommes et des garçons - Ce que nous avons entendu : Rapport des tables rondes sur la mobilisation des hommes et des garçons pour faire avancer l'égalité entre les sexes, qui orientera l'élaboration d'une stratégie pour poursuivre la mobilisation des hommes et des garçons en faveur de l'égalité des genres. Ce rapport ainsi que les quatre projets annoncés donneront suite à ce que nous ont dit les hommes et les garçons partout au pays et démontreront pourquoi l'égalité des genres profite à toutes et tous, mais est également l'affaire de toutes et de tous.

« Chacun a un rôle à jouer dans la promotion de l'égalité des genres, d'où la raison pour laquelle le gouvernement du Canada amplifie ses efforts pour mobiliser les hommes, les garçons et les personnes de toutes les identités et expressions de genre, qui sont aussi ciblés par des stéréotypes sexistes blessants et arriérés, et qui ont un rôle à jouer pour veiller à ce que nous ayons des lieux de travail sûrs, des relations saines et des collectivités solidaires. En faisant des hommes et des garçons des alliés et des défenseurs du mouvement des femmes et du mouvement pour l'égalité des genres, nous travaillons ensemble afin de faire du Canada un pays égalitaire et prospère pour toutes et tous. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Le Canada deviendra un leader mondial grâce à la création d'une véritable mobilisation visant spécifiquement les hommes et les garçons, en les incitant à participer à la promotion du mouvement pour l'égalité des genres. Le travail accompli par les organismes comme l'Alberta Council of Women's Shelters, Arctic SMASH, Catalyst, Next Gen Men et l'Université de Calgary aura un impact réel sur la vie des hommes et des garçons au Canada et permettra de créer des espaces propices aux conversations difficiles, mais nécessaires, qui mèneront à l'avancement de l'égalité des genres. »

Terry Duguid

Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Nous croyons en un monde exempt de violence et de harcèlement. Grâce à ce financement du gouvernement du Canada, nous faisons d'importants progrès auprès des hommes et des garçons pour redéfinir et réinventer la masculinité ainsi que promouvoir les relations saines fondées sur l'égalité et le respect mutuel. »

Jan Reimer, présidente-directrice générale

Alberta Council of Women's Shelters

« Nous remercions le gouvernement du Canada d'investir de façon si considérable dans nos efforts pour créer un espace sécuritaire où les jeunes hommes peuvent découvrir et définir leur masculinité par eux-mêmes, sans l'influence de stéréotypes arriérés. Nous sommes fiers d'aider ces jeunes hommes à exercer une influence positive dans une communauté saine qui favorise l'égalité et le respect pour toutes et tous. »

Candice Lys, fondatrice et directrice générale

FOXY

« Pour que les femmes puissent avancer dans le monde du travail, nous devons démanteler les préjugés et les croyances qui font obstacle à leur réussite. Cet investissement fédéral nous permet de faire participer les hommes à la conversation pour faire en sorte que le milieu de travail soit un endroit sain et inclusif pour toutes et tous, indépendamment du sexe, de la race, de l'ethnicité et de l'orientation sexuelle. »

Tanya van Biesen, directrice générale

Catalyst Canada

« Nous sommes ravis de nous associer au gouvernement du Canada pour faire progresser l'égalité des genres grâce à la participation et à la mobilisation des hommes et des garçons d'un océan à l'autre. Notre objectif est d'encourager et de soutenir un plus grand nombre d'hommes et de garçons pour qu'ils deviennent des agents de changement dans la promotion de la cause. »

Jake Stika, fondateur

Next Gen Men



Le Canada est un leader mondial pour ce qui est de la promotion de l'égalité des genres grâce à la mobilisation visant spécifiquement les hommes et les garçons pour faire avancer ce travail important.

Le Budget de 2018 prévoyait 1,8 million de dollars sur deux ans pour l'élaboration d'une stratégie de mobilisation des hommes et des garçons en faveur de l'égalité et la mise à l'essai d'approches novatrices et ciblées pour éliminer les inégalités.

De juin à septembre 2018, plus de 200 personnes ont participé à neuf tables rondes partout au Canada, où elles ont représenté une grande diversité de perspectives et d'expériences de vie, de secteurs et de professions.

De 2009 à 2014, 13 % des victimes d'agression sexuelle déclarées à la police étaient des hommes. La moitié d'entre eux étaient âgés de 13 ans ou moins.

Les femmes sont 20 % plus à risque d'être victimes d'actes violents que les hommes lorsque tous les autres facteurs de risques sont pris en considération.

Au Canada, seulement 4 % des PDG et 10 % des cadres supérieurs sont des femmes.

Mobiliser les hommes et les garçons en faveur de l'égalité des genres

Le Budget de 2018 prévoyait 1,8 million de dollars sur deux ans pour l'élaboration d'une stratégie de mobilisation des hommes et des garçons qui fait la promotion de l'égalité et qui met à l'essai des approches novatrices et ciblées pour lutter contre l'inégalité.

Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) a tenu une série de tables rondes avec des intervenantes et intervenants de partout au pays pour leur demander de présenter leurs expériences et leurs points de vue sur la meilleure façon de mobiliser la population canadienne en faveur de l'égalité des genres. Ces intervenantes et intervenants ont aussi discuté du rôle que peut jouer le gouvernement fédéral dans la réalisation de ce travail important. Au cours de ces réunions, il est apparu clairement que les hommes et les garçons font partie intégrante de cette conversation, non seulement afin de réaliser des progrès durables en matière d'égalité pour les femmes, les filles et les personnes de toutes les identités de genre et expressions de genre, mais aussi parce qu'ils sont eux aussi touchés par les stéréotypes dépassés concernant leurs propres rôles et qu'ils peuvent être marginalisés en raison de facteurs identitaires individuels tels que l'âge, la race, la religion, l'instruction, l'orientation sexuelle et le statut socio-économique.

Une mobilisation qui vise spécifiquement les hommes et les garçons pour faire avancer l'égalité des genres ferait du Canada un leader en la matière et constituerait un complément important aux étapes déjà cruciales que le Canada a entreprises pour réaliser l'égalité des genres.

Tables rondes pancanadiennes sur la mobilisation des hommes et des garçons en faveur de l'égalité des genres

Plus de 200 personnes dans l'ensemble du pays ont participé à une série de tables rondes avec FEGC pour échanger leurs idées et leur expertise sur la mobilisation des hommes et des garçons en faveur de la promotion de l'égalité des genres. Les participantes et participants représentaient une grande diversité de perspectives et d'expériences de vie, de secteurs et de professions, ainsi que l'étendue géographique de notre pays.

Quatre thèmes sont ressortis des discussions :

Thème 1 -- Cerner les comportements persistants qui contribuent à l'inégalité en vue de commencer à s'en défaire

Des croyances et des attitudes persistantes, enracinées et systémiques sont au coeur de l'inégalité des genres. Il reste beaucoup à faire pour démanteler ces croyances : cette démarche est essentielle pour créer un changement de comportement positif. Fondée sur un esprit de respect mutuel et la reconnaissance des différentes réalités des hommes, des femmes et personnes de diverses identités de genre, cette approche invite les hommes et les garçons à faire partie de la solution.

Des croyances et des attitudes persistantes, enracinées et systémiques sont au coeur de l'inégalité des genres. Il reste beaucoup à faire pour démanteler ces croyances : cette démarche est essentielle pour créer un changement de comportement positif. Fondée sur un esprit de respect mutuel et la reconnaissance des différentes réalités des hommes, des femmes et personnes de diverses identités de genre, cette approche invite les hommes et les garçons à faire partie de la solution. Thème 2 -- Remettre en question et changer les normes, attitudes et comportements négatifs par la responsabilisation et la guérison

Pour aller de l'avant, il est essentiel de modéliser des actions et des comportements positifs. Cela signifie que nous devons également créer des espaces où les hommes peuvent se parler, où ils peuvent faire des erreurs et où ils peuvent eux aussi guérir des traumatismes et de la violence historiques et systémiques. Pour ce faire, il faudra adopter une approche à long terme à plusieurs volets qui établit un équilibre entre le soutien et la responsabilisation.

Pour aller de l'avant, il est essentiel de modéliser des actions et des comportements positifs. Cela signifie que nous devons également créer des espaces où les hommes peuvent se parler, où ils peuvent faire des erreurs et où ils peuvent eux aussi guérir des traumatismes et de la violence historiques et systémiques. Pour ce faire, il faudra adopter une approche à long terme à plusieurs volets qui établit un équilibre entre le soutien et la responsabilisation. Thème 3 -- Soutenir les efforts par la création de réseaux, le partage des connaissances et la prise de mesures

De nombreuses organisations et personnes très actives dans ce travail ont fait part d'un sentiment d'isolement et d'un manque de liens. Il serait possible d'accélérer et d'intensifier le changement grâce à une collaboration accrue, à l'échange de connaissances et à la collecte de données. Selon les participantes et les participants, il s'agit d'un domaine où le gouvernement du Canada pourrait jouer un rôle important.

De nombreuses organisations et personnes très actives dans ce travail ont fait part d'un sentiment d'isolement et d'un manque de liens. Il serait possible d'accélérer et d'intensifier le changement grâce à une collaboration accrue, à l'échange de connaissances et à la collecte de données. Selon les participantes et les participants, il s'agit d'un domaine où le gouvernement du Canada pourrait jouer un rôle important. Thème 4 -- Responsabilisation et rareté des ressources

Aucune discussion sur la mobilisation des hommes et des garçons ne peut avoir lieu hors du contexte élargi de l'action du mouvement en faveur de l'égalité des genres. Une approche visant à mobiliser les hommes et les garçons ne doit pas créer d'inégalités dans le financement pour les femmes et les filles. Il faut reconnaître le rôle de leadership des mouvements des femmes et de la communauté LGBTQ2 dans l'orientation de cette approche. L'une des priorités de ce projet sera de répondre à la question complexe de savoir en quoi consiste la responsabilisation et comment elle est institutionnalisée.

La voie à suivre

Une mobilisation en faveur de l'égalité des genres qui vise spécifiquement les hommes et les garçons s'appuiera sur les commentaires recueillis pendant les tables rondes de 2018. En se basant sur ces commentaires, le gouvernement du Canada investit dans quatre projets prometteurs pour mobiliser les hommes et les garçons en faveur de l'égalité des genres. Ces quatre projets fourniront par la suite des éléments probants supplémentaires pour éclairer l'élaboration d'une stratégie. Ces organisations ont également une longue tradition d'intégration de la perspective féministe dans leur travail et la capacité de tirer parti de leurs capacités et de leurs ressources pour renforcer la responsabilisation des organisations de femmes.

FEGC continue de travailler avec ses partenaires fédéraux à l'élaboration d'options pour une mobilisation poussée qui appuiera un dialogue constructif, répondra aux besoins définis pendant les tables rondes et permettra de travailler avec les hommes et les garçons pour faire avancer l'égalité des genres dans les domaines social, politique et économique.

Projets financés

Ces projets combleront les principales lacunes ou élargiront les pratiques exemplaires recensées tout au long des tables rondes de 2018, et ils éclaireront l'élaboration d'une mobilisation d'hommes et de garçons pour promouvoir l'égalité des genres.

Alberta Council of Women's Shelters (ACWS)

Titre du projet : Une Coupe Grey 2019 sécuritaire

Montant du financement : 212?000 $

L'ACWS fera la promotion de personnalités sportives comme modèles pour sensibiliser davantage les gens à la violence fondée sur le sexe et à la masculinité saine en collaborant avec la Ligue canadienne de football en prévision de la Coupe Grey de 2019. En prenant appui sur des antécédents et un partenariat de longue date avec la LCF pour sensibiliser et mobiliser les athlètes en tant qu'ambassadeurs, les festivités de la Coupe Grey, qui auront lieu en novembre prochain à Calgary, mettront en évidence ce travail pendant tout le festival de la Coupe Grey.

Depuis 35 ans, l'ACWS travaille avec ses membres dans 32 collectivités pour mettre sur pied des services axés sur la collaboration, fondés sur des données probantes, durables et tenant compte des traumatismes vécus par les femmes victimes de violence conjugale et familiale. L'ACWS élabore des outils pour les maisons d'hébergement et invite le public à intervenir contre la violence conjugale et familiale. Ses domaines d'expertise comprennent la violence conjugale et familiale, la gestion de projets, l'évaluation, les communications et l'élaboration de politiques.

Catalyst Canada

Titre du projet : Mettre fin au sexisme en milieu de travail

Montant du financement : 100?000 $

Catalyst Canada favorisera l'inclusion en milieu de travail et soutiendra les hommes qui se font les contestataires du sexisme en milieu de travail. Le projet utilisera une combinaison de recherches quantitatives et qualitatives pour examiner les conditions dans lesquelles les hommes pourront mettre fin aux comportements ou aux actes sexistes, y compris les commentaires inappropriés, le traitement injuste ou le harcèlement, et lorsqu'ils gardent le silence.

Catalyst est un organisme mondial à but non lucratif qui travaille avec certains des PDG les plus influents dans le monde et des entreprises de premier plan pour créer des milieux de travail qui sont inclusifs pour les femmes. Fondé en 1962, Catalyst aide les organisations à accélérer les progrès des femmes au travail grâce à des recherches novatrices, à des outils pratiques et à des solutions éprouvées pour éliminer les obstacles et favoriser le changement.

FOXY (Fostering Open eXpression among Youth)

Titre du projet : Mobiliser les hommes et les garçons en faveur de l'égalité des genres

Montant du financement : 125?000 $

FOXY mobilisera les jeunes Autochtones, en particulier les jeunes hommes et les garçons, relativement à l'égalité des genres dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce projet comblera une lacune importante en offrant une campagne médiatique en faveur de l'égalité des genres qui vise la prévention de la violence, qui est axée sur le Nord et qui décrit les réalités des jeunes dans le Nord.

SMASH (Strength, Masculinities and Sexual Health) est un programme qui éduque les jeunes hommes et les encourage à définir leur propre masculinité -- ce que signifie être un homme. Il comprend des discussions concrètes et réalistes sur la santé sexuelle et les relations interpersonnelles, ainsi que des stratégies simples en matière de communication, de consentement et de discussion concernant les limites à respecter. SMASH encourage les jeunes du Nord à devenir des leaders exceptionnels dans leur propre communauté, en définissant les problèmes, en trouvant des solutions et en servant de modèles dans toutes les sphères de leur vie.

Next Gen Men

Titre de projet : Créer et développer un réseau national

Montant du financement : 125?000 $

Next Gen Men travaillera avec l'Université de Calgary pour créer des réseaux et des espaces où les leaders masculins proféministes pourront discuter entre eux et avec des organisations féministes et des organismes de femmes des questions liées à l'égalité des genres et le travail à partir d'un ensemble de principes et d'engagements clés qui comprennent le maintien d'un programme d'égalité féministe, le travail en partenariat avec les mouvements pour les droits des femmes, l'élargissement des programmes et des pratiques fondées sur des éléments probants et le soutien aux efforts systématiques, coordonnés et de grande envergure.

Next Gen Men est une organisation liée par la simple conviction que les hommes peuvent faire mieux. Sa mission est de créer des espaces au moyen de projets et de programmes pour mobiliser, éduquer et autonomiser les hommes et les garçons en ce qui concerne l'égalité des genres.

L'Université de Calgary s'est classée parmi les meilleures universités du monde pour ce qui est de repousser ses limites, de se mettre au défi de faire mieux et de chercher à en connaître toujours davantage, peu importe où ce processus la mènera. Elle ne craint jamais de remettre en question les idées reçues et elle partage ouvertement et avec empressement ses découvertes. C'est une approche qui a mené à une croissance exponentielle depuis sa fondation en 1966.



