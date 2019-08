Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure de transport au terminal de Pointe-Noire à Sept-Îles





SEPT-ÎLES, QC, le 16 août 2019 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des compagnies canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada investi dans les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui appuient la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait l'annonce d'un important investissement de 50 millions de dollars destiné à améliorer l'infrastructure du terminal Pointe-Noire de Sept-Îles, ce qui appuiera l'important développement de l'industrie minière et aidera les entreprises locales à soutenir la concurrence en acheminant des marchandises canadiennes vers les marchés internationaux. Le ministre Garneau en a fait l'annonce en compagnie du premier ministre du Québec, M. François Legault, et de M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec.

Le projet du terminal Pointe-Noire comprend la construction d'un convoyeur reliant les aires de stockage au quai, ce qui accélérera le chargement des navires. La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire améliorera entre autres l'infrastructure ferroviaire et électrique afin d'approvisionner les aires de stockage, d'imperméabiliser une partie des aires de stockage et de construire un bassin de retenue et des stations de pompage.

Cet investissement global de 180 millions de dollars devrait avoir d'importantes retombées sur le plan de l'économie et de l'emploi dans la région en créant et en maintenant environ 185 emplois dans la région et plus de 1300 emplois indirects sur cinq ans.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. La diversification du commerce est au coeur du Fonds national des corridors commerciaux, lequel finance des projets qui :

améliorent la fluidité et la performance du réseau de transport afin d'accroître la valeur et le volume des marchandises exportées du Canada vers les marchés outre-mer;

vers les marchés outre-mer; génèrent de nouveaux échanges commerciaux outre-mer grâce aux investissements.

Citation

«?Notre gouvernement est fier d'investir dans cette infrastructure clé pour la Côte-Nord et le Labrador. En investissant dans nos corridors de commerce et de transport, nous stimulons la croissance économique et nous créons des emplois de qualité pour la classe moyenne.?»

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable joue un rôle clé dans la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux effectue des investissements qui soutiendront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Alors que les États-Unis restent le principal partenaire commercial du Canada avec des échanges commerciaux se chiffrant à 741,4 milliards de dollars en 2018 (437,6 milliards de dollars d'exportations, 303,8 milliards de dollars d'importations), le commerce avec les marchés internationaux est en pleine croissance. Entre 2015 et 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (sauf le Moyen-Orient) ont progressé de 18,9 % pour se chiffrer à 199,2 milliards de dollars, tandis que ceux avec l'Union européenne ont progressé de 19 % pour atteindre 118,1 milliards de dollars.

effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence dans de nouveaux marchés et à tirer profit des nouvelles possibilités qui s'offrent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries dépendantes des importations, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne. Au moyen du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

