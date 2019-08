Centre de recherche et de développement d'ELYSIS à Saguenay - Les travaux sont officiellement lancés





SAGUENAY, QC, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, ELYSIS a officiellement lancé les travaux de construction de son Centre de recherche et de développement à Saguenay, où des experts techniques poursuivront le développement de sa technologie de rupture visant à éliminer toutes les émissions directes de gaz à effet de serre (GES) du processus de production d'aluminium.

Des représentants des gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que des hauts dirigeants d'ELYSIS, d'Alcoa et de Rio Tinto ont participé à l'événement sur le lieu des futures installations, situées à l'intérieur du Complexe Jonquière de Rio Tinto, également le site de l'Aluminerie Arvida, l'Usine Vaudreuil et du Centre de recherche et de développement Arvida. Le projet de 50 millions $ devrait être pleinement opérationnel dans la deuxième partie de l'année 2020 et emploiera à terme plus de 25 experts techniques.

Issue d'un partenariat de classe mondiale sans précédent entre deux géants de l'industrie de l'aluminium, Alcoa et Rio Tinto, la coentreprise ELYSIS est à l'origine d'un nouveau procédé révolutionnaire pour la production d'aluminium. Cette avancée technologique, dont le développement est appuyé par Apple, permettra d'éliminer complètement les émissions de GES du procédé traditionnel de production d'aluminium, et de les remplacer par de l'oxygène pur. La technologie ELYSIStm a ainsi le potentiel de réduire considérablement l'empreinte environnementale de l'industrie mondiale de l'aluminium.

ELYSIS continuera de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de conception de technologie de Rio Tinto en France et le Centre technique d'Alcoa, près de Pittsburgh aux États-Unis, où cette technologie brevetée a été inventée par Alcoa. Depuis 2009, Alcoa y produit du métal à une échelle de recherche sans émissions directes de GES liées au processus de production d'aluminium.

Le Centre technique d'Alcoa offre d'ailleurs du soutien à ELYSIS quant aux matières servant à la fabrication des anodes et cathodes de nouvelle génération, lesquelles sont essentielles au développement du nouveau procédé. L'équipe de conception de technologie de Rio Tinto en France s'affaire quant à elle à créer des modèles à échelle commerciale pour que la technologie ELYSIStm puisse être utilisée tant dans les nouvelles alumineries que pour la conversion d'installations existantes.

La technologie en bref

La technologie ELYSIS TM vient répondre à la tendance mondiale vers la fabrication de produits à plus faible empreinte carbone , des téléphones intelligents aux automobiles en passant par les avions et les matériaux de construction.

vient vers la fabrication de , des téléphones intelligents aux automobiles en passant par les avions et les matériaux de construction. Le nouveau procédé permettra de réduire les coûts d'opération des alumineries tout en augmentant leur capacité de production . Il pourra être utilisé tant dans les nouvelles alumineries que dans les installations existantes .

des alumineries tout en . Il pourra être . Uniquement à l'échelle du Canada , la technologie ELYSIS TM a la capacité de réduire les émissions de GES de 7 millions de tonnes , soit l'équivalent de retirer 1,8 million de voitures de nos routes.

, la technologie ELYSIS a la capacité , soit l'équivalent de retirer 1,8 million de voitures de nos routes. ELYSIS assurera également la vente exclusive des matières servant à la fabrication des anodes et cathodes de nouvelle génération, dont la durée de vie sera plus de 30 fois supérieure à celle des composants classiques.

Citations

-- « Le lancement des travaux de construction du Centre de recherche et de développement d'ELYSIS à Saguenay marque un jalon important vers la commercialisation de notre technologie à l'échelle mondiale, en 2024. C'est un grand jour pour nous, mais également pour toute l'industrie de l'aluminium. Nous avons très hâte de poursuivre notre travail à partir d'ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans une région reconnue internationalement pour son expertise et son savoir-faire. »

- Vincent Christ, président-directeur général, ELYSIS

-- « Le travail qui sera réalisé pour développer cette technologie innovante, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est à l'avant-garde de l'industrie mondiale de l'aluminium. Il contribuera à propulser la transition mondiale vers une économie à faible empreinte carbone, créant énormément de valeur et permettant à nos clients de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits écoresponsables. »

- Gervais Jacques, directeur exécutif, division

Atlantique, Rio Tinto Aluminium

-- « ELYSIS représente une grande fierté pour tous les employés d'Alcoa. Nous sommes impatients à l'idée de voir la technologie atteindre le marché et l'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante afin de renforcer encore davantage la chaîne de valeur durable de l'industrie de l'aluminium québécoise. »

- Jean-François Cyr, président, Alcoa Canada, et vice-

président, Opérations - Amériques, Alcoa Aluminium

-- « Les producteurs de l'aluminium du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont des chefs de file mondiaux. Ils contribuent à la croissance de notre économie et soutiennent des bons emplois pour la classe moyenne. C'est pourquoi nous sommes très fiers d'être partenaire de la coentreprise ELYSIS en investissant 60 millions $ dans ce projet majeur qui aura des répercussions ici au Saguenay, à travers le Québec et le Canada, et bien au-delà de nos frontières. Plus que jamais, nous avons de l'ambition pour nos régions! »

- L'Honorable François-Philippe Champagne, ministre de

l'Infrastructure et des Collectivités

-- « La région du Saguenay-Lac?Saint?Jean est reconnue pour l'expertise et le leadership de ses entreprises, en particulier celles de l'industrie de l'aluminium. C'est donc avec beaucoup de fierté que notre gouvernement, à titre de partenaire dans le projet ELYSIS, salue aujourd'hui la construction de ce centre de recherche, qui permettra de démontrer une fois de plus l'étendue de notre talent et de notre capacité d'innover dans la production d'aluminium primaire. »

- Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac?Saint?Jean

« Je suis fier que notre gouvernement appuie nos travailleurs de l'aluminium ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean et les produits innovateurs de classe mondiale qu'ils fabriquent. Notre investissement est une reconnaissance de la qualité de notre main-d'oeuvre locale et de son importante contribution à nos collectivités locales et au Canada. »

- Richard Hébert, Secrétaire parlementaire au ministre de la

Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

À propos d'ELYSIS

ELYSIS est une entreprise technologique issue d'un partenariat historique entre deux leaders mondiaux de l'industrie de l'aluminium - Rio Tinto et Alcoa. Son objectif est de révolutionner la façon de produire de l'aluminium à travers le monde. Notre procédé permet d'éliminer tous les gaz à effet de serre directement reliés à la production d'aluminium, et de produire de l'oxygène pur. Alcoa, Rio Tinto, les gouvernements du Québec du Canada et Apple ont fourni un investissement combiné de 188 millions $ (CAD) afin de créer ELYSIS et de développer cette technologie à échelle commerciale d'ici 2024. Pour en apprendre davantage, visitez le www.elysis.com.

