Le théâtre Shell de Fort Saskatchewan reçoit un appui du gouvernement du Canada pour l'achat d'équipement spécialisé





Le gouvernement du Canada aide le théâtre Shell à améliorer son équipement audio et son système sans fil afin d'offrir un son de haute qualité pour les présentations artistiques professionnelles à Fort Saskatchewan

FORT SASKATCHEWAN, AB, le 16 août 2019 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods, a annoncé aujourd'hui un appui à la Ville de Fort Saskatchewan pour l'achat d'équipement spécialisé pour le théâtre Shell, l'un des lieux culturels les plus importants de la région de la capitale de l'Alberta. Le ministre Sohi a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

La Ville a reçu 132 064 dollars dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, afin d'acheter de l'équipement audio et un système sans fil pour le théâtre.

L'équipement audio actuel offre une qualité sonore limitée. Les haut-parleurs sont situés sur le plancher de la scène, ce qui peut causer un retour de son important à l'avant du théâtre, en plus de constituer un risque pour la sécurité. Quant au système sans fil actuel, il ne répond pas aux normes d'utilisation du spectre et d'attribution des bandes de fréquences.

Grâce à cet investissement dans de l'équipement de sonorisation meilleur et plus moderne, les artistes pourront répéter et se produire dans un lieu sûr. Le public, quant à lui, profitera d'une meilleure expérience de spectacle.

Dans le cadre du plan décennal « Investir dans le Canada » du gouvernement du Canada, le Fonds du Canada pour les espaces culturels a reçu 30 millions de dollars supplémentaires par année à compter de 2018. Le soutien accordé à des projets comme celui du théâtre Shell aide le gouvernement à respecter son engagement de soutenir d'importantes infrastructures communautaires dans les villes et les villages du Canada.

Citations

« Les espaces culturels sont essentiels à la création de villes dynamiques et diversifiées. Ce sont des lieux de rassemblement importants dans nos collectivités et ils offrent aux artistes et aux créateurs des forums où explorer et donner libre cours à leur créativité. Notre gouvernement s'est engagé à fournir aux artistes l'accès à du matériel de qualité et à des espaces sûrs. Nous sommes heureux d'investir dans le théâtre Shell, afin qu'il puisse poursuivre son travail créatif et enrichir la vie des résidants de Fort Saskatchewan. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« L'Alberta abrite de nombreux espaces culturels qui jouent tous un rôle central dans nos collectivités en stimulant l'innovation et la créativité. Le théâtre Shell ne fait pas exception à la règle. Sa portée s'étend bien au-delà de la région du nord-est d'Edmonton. Nous sommes heureux d'accorder ce financement, car il rend les arts et la culture accessibles à ceux qui vivent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région métropolitaine, particulièrement dans les régions rurales locales comme Mundare, Redwater, Gibbons et Bon Accord. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods

« Comme j'ai grandi à l'extérieur d'un grand centre urbain, j'ai appris à un jeune âge à valoriser l'art et la culture de chaque localité et à attirer les troupes en tournée dans les petites villes. Cet investissement dans l'amélioration du théâtre Shell va permettra à cet espace de création de se développer et de mieux atteindre ce type d'objectifs. Il s'agit d'un appui important pour la scène créative en Alberta. »

-- M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre

« En offrant un soutien financier essentiel aux arts, Patrimoine canadien, par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, a démontré son engagement à préserver la culture. Au théâtre Shell, ce qu'un nouvel équipement de sonorisation spécialisé signifie, c'est que notre collectivité florissante aura accès à une riche programmation culturelle, à la fois divertissante et inspirante, pendant des années! »

- Mme Gale Katchur, mairesse de la Ville de Fort Saskatchewan

Faits en bref

Fort Saskatchewan est située à environ 25 kilomètres au nord-est d'Edmonton et compte près de 27 000 habitants.

Le théâtre Shell est situé dans le pavillon culturel Sherritt du Dow Centennial Centre, une installation polyvalente construite pour commémorer le centenaire de l'Alberta, en 2005. Il possède une scène encadrée et compte 538 places. La Ville de Fort Saskatchewan, propriétaire du théâtre, en assure la gestion.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels appuie des projets de rénovation et de construction, ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels. Le Fonds contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation artistique, patrimoniale, culturelle et créative.

Liens connexes

