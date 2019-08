Biens d'intérêt patrimonial dans le Bas-Saint-Laurent - L'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles classée patrimoniale





TROIS-PISTOLES,QC, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, monsieur Denis Tardif, est heureux d'annoncer, au nom de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, madame Nathalie Roy, que l'église Notre-Dame-des-Neiges à Trois-Pistoles vient d'être classée en tant qu'immeuble patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Le classement vise tous les éléments extérieurs et intérieurs de l'église et de la chapelle-sacristie, l'extérieur du presbytère et celui du passage couvert, ainsi que le terrain et ses aménagements.

Érigée de 1882 à 1887, l'église présente un intérêt patrimonial pour ses valeurs historique, architecturale et artistique. Elle se distingue, entre autres, par ses cinq clochers, une composition inusitée dans l'architecture religieuse québécoise. Comme le presbytère, avec lequel elle forme un ensemble harmonieux, l'église a été construite à partir des plans de David Ouellet, une figure marquante de l'architecture religieuse au Québec.

À titre de propriétaire, la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges peut désormais bénéficier d'une aide financière du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux. Ce programme, financé par le ministère de la Culture et des Communications, est géré par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. L'aide financière peut atteindre 80 % du coût des travaux admissibles et nécessaires à la conservation des qualités patrimoniales de l'immeuble. Depuis 1998, la Fabrique a reçu cinq subventions totalisant 842 664 $ pour la restauration de l'église.

« Ce statut souligne l'importance que nous accordons à l'église Notre-Dame-des-Neiges. Ce joyau compte d'ailleurs parmi les attraits touristiques de notre région. Je salue le dévouement de la Fabrique qui a su mettre ce lieu en valeur, notamment par l'organisation de visites dans le cadre d'un circuit patrimonial. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« Les bâtiments, les sites et les objets religieux sont autant de témoins du passé qui constituent des biens de grande valeur pour la collectivité québécoise. Le classement de l'église Notre-Dame-des-Neiges s'inscrit dans nos efforts pour préserver, mettre en valeur et léguer un héritage riche d'enseignements aux générations futures. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

