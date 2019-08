Le Canada et la Saskatchewan appuient l'amélioration des routes afin d'offrir un transport plus sécuritaire et plus efficace aux résidents et aux entreprises de la Saskatchewan





REGINA, le 16 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport modernes pour relier les collectivités, assurer le transport efficace et sécuritaire des biens commerciaux vers les marchés et des gens vers leurs destinations, et bâtir un avenir économique solide pour tous les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Greg Ottenbreit, ministre de la Voirie et de l'Infrastructure de la Saskatchewan, ont annoncé un financement conjoint de plus de 75,4 millions de dollars pour améliorer les réseaux routiers provincial et national.

Les projets consistent à aménager quatre séries de voies de dépassement sur la route 4 et à effectuer des travaux de réfection du revêtement sur environ 220 kilomètres des routes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 20, 21, 55 et 102.

Une fois achevées, ces améliorations essentielles permettront non seulement d'accroître la sécurité et l'efficacité des routes de la Saskatchewan, mais aussi de faciliter le commerce et de soutenir la croissance économique pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada alloue 32,7 millions de dollars à ces projets dans le cadre des Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada, tandis que la province de la Saskatchewan leur consacre 42,7 millions de dollars.

Citations

« Le transport et la distribution des marchandises sont des éléments essentiels de nos économies locales, régionales et nationales. Ces travaux d'amélioration routière en Saskatchewan permettront d'assurer la sécurité des automobilistes, de diminuer les temps de déplacement et d'améliorer l'accès de nos produits sur les marchés mondiaux, ce qui stimulera la croissance économique et la prospérité de la classe moyenne et de tous ceux qui travaillent fort pour s'y joindre. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement a démontré son engagement à investir dans les routes, les ponts et les ponceaux pour assurer la croissance de notre province. Parallèlement, il est essentiel de maintenir en bon état les infrastructures que nous avons déjà », a déclaré le ministre de la Voirie et de l'Infrastructure, Greg Ottenbreit. « Investir dans les routes de la Saskatchewan est important pour nous tous, car cela nous permet d'assurer le déplacement sécuritaire et opportun des gens et des produits. »

L'honorable Greg Ottenbreit, ministre de la Voirie et de l'Infrastructure de la Saskatchewan

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Produit connexe

Document d'information

Quatre projets d'amélioration routière en Saskatchewan reçoivent un financement du gouvernement

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan investissent dans des infrastructures bien planifiées qui faciliteront le déplacement des gens et des produits d'un bout à l'autre du pays, tout en appuyant une croissance économique et une productivité soutenues pour les années à venir. Un financement conjoint fédéral-provincial de plus de 75 millions de dollars est accordé aux quatre projets d'amélioration routière suivants, qui permettront d'améliorer les infrastructures routières de la province.

Lieu Description du projet Contribution fédérale Contribution provinciale Total des coûts admissibles Ville de Wadena; Ville de Watson Réfection d'environ 31 km de la route 5. 4 396 171 $ 4 503 829 $ 8 800 000 $ Village de Belle Plaine; Village de Craven; Ville nordique de La Ronge; Ville de Lumsden; Village de Meath Park; Ville de Moosomin; Ville de Raymore; Ville de Rocanville; Ville d'Unity; Ville de Wilkie Remise en état de huit tronçons de route, totalisant environ 76 km, sur les routes 1, 6, 8, 14, 20, 21, 55 et 102. 12 419 753 $ 14 090 247 $ 25 960 000 $ Village touristique de Cochin; Ville de Melfort; Ville de North Battleford Réfection d'environ 10 km de la route 3. Construction de quatre séries de voies de dépassement sur la route 4 et réfection d'environ 21 km. 8 093 250 $ 8 723 250 $ 16 186 500 $ Ville de Delisle; Ville de Grenfell; Ville de Moose Jaw Réfection d'environ 43 km de la route 1 et d'environ 37 km de la route 7. 7 830 004 $ 15 419 996 $ 22 800 000 $ Total des contributions fédérales et provinciales 32 739 178 $ 42 737 322 $



Liens connexes

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures de la Saskatchewan : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/sk-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 16 août 2019 à 11:00 et diffusé par :