Le Canada investira dans des solutions climatiques urbaines à Ottawa

OTTAWA, le 16 août 2019 /CNW/ - Dans des collectivités de tout le pays, les Canadiens vivent les répercussions des changements climatiques et souhaitent faire partie de la solution. En investissant dans de nouvelles technologies et de nouveaux projets qui visent à réduire la pollution et à rendre nos collectivités plus résilientes face aux changements climatiques, nous pouvons aussi créer des emplois, réduire les dépenses des familles et des entreprises, aider les entreprises canadiennes à être plus concurrentielles et être des chefs de file dans une économie globale sobre en carbone.

Aujourd'hui, la ministre d'Environnement et Changement climatique Canada, l'honorable Catherine McKenna, au nom du ministre des Ressources naturelles Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé des investissements de 22 millions de dollars pour créer un centre urbain sur le climat à Ottawa en partenariat avec la Fondation communautaire d'Ottawa.

La Fondation communautaire d'Ottawa administrera le nouveau centre urbain sur le climat de la Ligue des communautés canadiennes sobres en carbone (LC3), soit l'un des sept nouveaux centres au Canada qui contribuent à réduire les risques commerciaux liés au développement de nouvelles technologies et qui permettent aux technologies propres et aux solutions climatiques d'atteindre les marchés plus rapidement. Ces fonds permettront également de mettre sur pied un réseau pancanadien qui favorisera le leadership communautaire pour améliorer l'efficacité énergétique et mettre en oeuvre des solutions climatiques pratiques.

Le Fonds municipal vertMC de la Fédération canadienne des municipalités sera le bureau national du programme LC3. Comme annoncé dans le budget de 2019, LC3 fait partie du plan de 1,01 milliard de dollars du Canada pour réduire la pollution par le carbone en améliorant l'efficacité énergétique des collectivités. Le programme mettra les fonds fédéraux à contribution pour favoriser la collaboration avec les investisseurs privés, les organismes publics, les services d'utilité publique, les organisations à but non lucratif et d'autres ordres de gouvernement pour créer des solutions énergétiques propres et à long terme.

La Fédération canadienne des municipalités estime que le secteur canadien de l'efficacité énergétique a appuyé la création de 436 000 emplois en 2018 - un nombre qui devrait augmenter de 8,3 % cette année seulement. De tels investissements aident le secteur de l'efficacité énergétique à accélérer sa croissance, à créer de bons emplois dans la classe moyenne et à rendre l'avenir plus sain et plus abordable pour les Canadiens.

Grâce au dialogue national Génération Énergie, nous avons appris que les Canadiens souhaitent que notre pays demeure un chef de file de la transition vers une économie axée sur la croissance propre. Pour atteindre cet objectif et respecter les engagements climatiques du Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 60 milliards de dollars dans des projets d'énergie propre, le transport en commun, la réduction de la pollution et l'amélioration de l'efficacité énergétique des ménages et des entreprises dans tout le pays.

« Notre climat change et les habitants des villes et des collectivités de tout le Canada trouvent des solutions pratiques et abordables. Le marché mondial des solutions climatiques vaut des billions de dollars. En investissant dans des solutions climatiques locales, nous pouvons donc aider les entreprises et les travailleurs canadiens à saisir les plus grandes occasions économiques de notre génération. La mise sur pied du centre urbain sur le climat ici à Ottawa permettra aussi aux maisons et aux édifices d'Ottawa d'être plus écoénergétiques tout en faisant en sorte que le coût de la vie demeure abordable et soutenant de bons emplois dans la collectivité. »

Catherine McKenna

Ministre, Environnement et Changement climatique Canada

« Nos villes sont déjà des modèles d'innovation sobre en carbone, et cet investissement nous ouvrira tellement de possibilités qui nous permettront d'aller plus loin pour concevoir des solutions énergétiques économiques propres et améliorer la qualité de vie des Canadiens. »

Bill Karsten

Président, Fédération canadienne des municipalités



« Grâce à cet investissement stratégique, nous sommes bien placés pour mettre notre expertise en gestion du potentiel humain et nos solides relations avec les partenaires locaux au service du centre de la LC3 d'Ottawa et de son succès. Ensemble, nous développerons des solutions qui réduiront nettement les émissions de carbone, créeront des débouchés économiques locaux et aideront à renforcer notre résilience face aux répercussions des changements climatiques. Le centre soutiendra la recherche, la formation, la sensibilisation et l'action visant à réduire les obstacles qui empêchent l'adoption de solutions pratiques, dont les obstacles stratégiques, réglementaires et financiers.

Marco Pagani

Président-directeur général, Fondation communautaire d'Ottawa

