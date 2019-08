Mémoires des Montréalais.es - Jalon important dans la création de l'expérience muséale du MEM





MONTRÉAL, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du concours pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale inaugurale de Mémoires des Montréalais.es (MEM), le comité exécutif a octroyé, à l'entreprise GSM Project création inc, un contrat de réalisation du projet, d'une valeur de 1,16 M$.

« L'octroi de ce contrat marque un jalon important dans notre démarche visant à offrir une expérience renouvelée aux Montréalaises et aux Montréalais par le biais du MEM. Il s'inscrit d'ailleurs en toute cohérence avec nos ambitions en matière d'accès au savoir et à la connaissance ainsi que de la reconnaissance de la culture comme quatrième pilier du développement durable », a indiqué Magda Popeanu, vice-présidente et responsable de la culture et de la diversité montréalaise au sein du comité exécutif.

L'attribution de ce contrat s'inscrit dans une démarche de concours avec jury, composé de sept personnes issues de différents milieux culturels. Le processus visait à sélectionner une équipe sur la base d'une approche originale et distinctive, et en adéquation avec les attentes de la Ville, pour la conception muséale et le suivi de la réalisation du nouveau Centre d'histoire de Montréal (CHM) qui se métamorphose en Mémoires des Montréalais.es (MEM).

Le MEM entend poursuivre la mission du Centre d'histoire de Montréal de façon renouvelée avec un espace culturel citoyen offrant une expérience muséale d'avant-garde et inclusive dédiée à la mémoire des Montréalaises et des Montréalais. Il misera sur le rôle de l'histoire dans le façonnement de l'identité montréalaise et du sentiment d'appartenance envers la métropole. Le MEM souhaite par la même occasion faire mieux connaître la richesse du patrimoine montréalais et créer une meilleure appropriation citoyenne.

Centre d'histoire de Montréal

Le Centre d'histoire de Montréal (CHM) a été créé en 1983 et installé dans une ancienne caserne de pompiers située dans le Vieux-Montréal. Depuis, sous l'inspiration du Museu da pessoa du Brésil (Musée de la personne), ses orientations muséales ont été redéfinies afin de se rapprocher davantage des citoyens et de rejoindre plus largement la population montréalaise dans le cadre d'une mission renouvelée.

À la suite de diverses études de positionnement, il a été décidé de relocaliser le CHM au carré Saint-Laurent, au point zéro de la ville, à l'angle de la Main (le boulevard Saint-Laurent) et de la rue Sainte-Catherine. Il s'agit d'un positionnement stratégique qui permettra aux Montréalaises et Montréalais de raconter leur histoire et d'en mesurer l'impact sur le développement de la ville au fil de sa transformation.

Les nouveaux espaces, trois fois plus vastes que ceux du Vieux-Montréal, seront consacrés à diverses expositions et à des aires d'accès publics proposant une programmation interactive et dynamique qui invite le visiteur à profiter des services et à renouveler par le fait même son engagement citoyen. Les nouveaux locaux hébergeront dès septembre les bureaux administratifs du musée.

Les dépenses de ce contrat seront entièrement assumées par la Ville centre.

Les travaux de réalisation du mandat par l'entreprise GSM Project création inc. débuteront cet automne.

L'ouverture publique du MEM est prévue pour 2021.

Centre d'histoire de Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 16 août 2019 à 10:53 et diffusé par :