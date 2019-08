Merz annonce des changements au sein de son équipe de direction





Merz, un chef de file mondial de la médecine esthétique et de la neurologie spécialisée, annonce ce jour que Philip Burchard sera nommé président du conseil des actionnaires de la société. Il occupera ce poste en plus de son actuelle fonction de PDG de Merz Healthcare Group. À ce nouveau poste, Philip Burchard remplacera Andreas Krebs, qui a décidé de quitter ses fonctions de président du conseil des actionnaires et du comité de surveillance de Merz afin de consacrer davantage de temps à ses propres activités entrepreneuriales et philanthropiques. Dr Christian Holzherr deviendra le nouveau président du comité de surveillance de Merz. Tous les changements prendront effet à compter du 31 octobre 2019.

Philip Burchard a rejoint Merz en tant que PDG au mois de juillet 2012. Sous sa direction, Merz a centré sa stratégie sur la médecine esthétique et la neurologie spécialisée, ce qui conduisit au réalignement de son organisation R&D à l'échelle mondiale, à l'acquisition de nombreuses entreprises du secteur esthétique, et à l'expansion géographique en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Philip Burchard a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Il a notamment travaillé dans la vente et le marketing, et occupé des postes d'encadrement, dans six pays différents en Asie, en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis.

"Je suis sincèrement reconnaissant envers Andreas Krebs pour son excellente contribution et son conseil stratégique tout au long de ces dernières années", déclare Philip Burchard, PDG de Merz. "Ayant personnellement travaillé au côté d'Andreas, je peux directement témoigner de son aptitude à façonner la transformation, la croissance et la réussite de l'entreprise. C'est un grand honneur de lui succéder au poste de président du conseil des actionnaires."

Andreas Krebs a rejoint le conseil des actionnaires de Merz en 2010 et occupe la fonction de président depuis 2012. En étroite collaboration avec l'équipe de direction, il a été à l'avant-garde de l'évolution de la stratégie de Merz, pour transformer l'entreprise en un chef de file mondial de la médecine esthétique, de la neurologie spécialisée et des soins généralistes. En outre, Andreas Krebs orienta et conseilla la société dans le cadre de diverses acquisitions majeures et de conjonctures commerciales cruciales.

"Je suis à la fois fier et reconnaissant d'avoir joué un rôle important dans la transformation de Merz au cours de ces dix dernières années. Avec tout ce que nous avons accompli ensemble, l'heure est arrivée pour moi de passer les rênes à Philip Burchard, qui, j'en suis convaincu, excellera dans ses nouvelles responsabilités. Le conseil des actionnaires partage cet avis et a le plaisir d'accueillir Philip Burchard à son nouveau poste", déclare Andreas Krebs, président du conseil des actionnaires de Merz.

Les actionnaires familiaux de Merz, qui continuent d'être représentés par Andreas Meyer et Christian Baatz au conseil des actionnaires et au comité de surveillance pour toutes les décisions stratégiques clefs, ont également fait part de toute leur gratitude à l'égard d'Andreas Krebs.

"Andreas Krebs a soutenu la famille Merz lors de la passation de fonctions pour la quatrième génération d'actionnaires familiaux, et pour l'évolution de notre holding familiale. Il mena avec une fidélité, un engagement et une prévenance remarquables toutes les activités commerciales, stratégiques et personnelles, et a toujours été un conseillé de confiance. Nous sommes ravis des progrès considérables réalisés au cours de la décennie écoulée, et nous adressons nos meilleurs voeux de réussite à Andreas pour ce nouveau chapitre de sa vie", déclare Andreas Meyer, actionnaire de la famille Merz et vice-président du conseil des actionnaires et du comité de surveillance de Merz Healthcare Group.

Dr Christian Holzherr deviendra le nouveau président du comité de surveillance de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, et conservera en outre son poste de membre du conseil des actionnaires. Dr Holzherr est un dirigeant jouissant d'une expérience éprouvée en tant que PDG et directeur financier au sein du secteur pharmaceutique et des dispositifs médicaux, mais aussi avec des entreprises familiales. Il est également président du comité en charge de la fiscalité et des audits, et membre du comité de surveillance depuis 2017.

À propos de Merz

Basée à Francfort, en Allemagne, Merz est une société familiale internationale leader de la médecine esthétique, de la neurologie spécialisée et des produits de santé généralistes. Société privée depuis 110 ans, Merz se distingue par son engagement en faveur de l'innovation, sa perspective à long terme et l'attention qu'elle porte à une croissance rentable. Outre son portefeuille exhaustif de produits d'esthétique médicale couvrant les dispositifs, produits injectables et soins cutanés, Merz développe également une thérapie à base de neurotoxines destinée au traitement des troubles moteurs d'origine neurologique. Au cours de l'exercice 2017/2018, Merz a réalisé un chiffre d'affaires de 1 024,4 millions d'euros. La société emploie 3 151 personnes dans le monde et dispose d'une présence directe dans 28 pays. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.merz.com.

