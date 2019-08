Suspension de la négociation par l'OCRCVM - JE

La députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, est heureuse d'annoncer au nom de la ministre de la Justice et procureure générale du Québec Mme Sonia LeBel, qu'une entente a été signée avec le Groupe Robin inc. pour la relocalisation temporaire...

Reprise des négociations pour: Société : SBD Capital Corp. Symbole CSE : SBD (toutes les émissions) Reprise (HE) : 11 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société...

Les organismes communautaires en santé et services sociaux de la région de l'Outaouais bénéficieront d'une hausse historique du financement qui leur est accordé. Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région, Mathieu Lacombe, en a...

Reprise des négociations pour : Société : Just Energy Group Inc. Symbole TSX : JE Reprise : ?9? h 57?:45? L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société cotée en bourse. ...