Nouveau comité consultatif pour promouvoir les carrières bien rémunérées dans les métiers spécialisés auprès des jeunes Canadiens





DARTMOUTH, NS, le 16 août 2019 /CNW/ - Chaque jour, les travailleurs des métiers spécialisés fournissent des services sur lesquels les Canadiens comptent. Ils construisent nos maisons, réparent nos véhicules, alimentent nos communautés en énergie et bien plus encore. C'est pourquoi, dans le budget de 2019, nous avons annoncé un financement visant à aider plus de Canadiens - notamment les jeunes et les groupes sous-représentés, comme les femmes - à faire carrière dans les métiers spécialisés.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la création d'un nouveau comité consultatif pour promouvoir la formation en apprentissage et les métiers spécialisés à travers le Canada.

Le comité consultatif est présentement composé des membres suivants, et de nouvelles annonces sont prévues :

Mandy Rennehan , fondatrice et présidente-directrice générale de Freshco

, fondatrice et présidente-directrice générale de Freshco Jamie McMillan , ferronnière et fondatrice de KickAss Careers

, ferronnière et fondatrice de KickAss Careers Matt Wayland , adjoint exécutif du vice-président et directeur canadien, Relations avec les gouvernements de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité

Le comité consultatif préparera la voie à une campagne nationale visant à encourager l'apprentissage et à faire valoir les métiers spécialisés comme étant des carrières de choix. Le comité tiendra des consultations, explorera des possibilités de partenariat et fournira des conseils à la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail.

Les travailleurs des métiers spécialisés assurent des services essentiels et aident nos communautés à réussir. Le gouvernement du Canada a réalisé des investissements importants afin d'appuyer ces travailleurs. Nous veillons également à ce que les membres de groupes sous-représentés se voient offrir les opportunités nécessaires pour accéder aux métiers. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, nous donnons suite à ces mesures en aidant plus de jeunes à poursuivre de bonnes carrières bien rémunérées dans les métiers spécialisés.

Citations

« Les Canadiens comptent sur les travailleurs des métiers chaque jour. Ils alimentent nos industries, assurent le bon fonctionnement de nos véhicules et du transport en commun et construisent nos maisons. En faisant la promotion de ces carrières en demande, nous pouvons aider plus de jeunes à trouver des bons emplois bien rémunérés et faire croître notre économie. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les métiers spécialisés sont une source d'emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, mais beaucoup de jeunes ne font pas de ces métiers leur premier choix de carrière. Une campagne nationale sur l'apprentissage encouragera les Canadiens à faire carrière dans les métiers spécialisés, à bâtir nos communautés et à maintenir la croissance de l'économie canadienne. »

- L'hon. Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Faits saillants

Dans le Budget 2019, le gouvernement du Canada a annoncé 6 millions de dollars sur deux ans pour le lancement d'une campagne nationale visant à promouvoir les métiers spécialisés auprès des jeunes.

a annoncé 6 millions de dollars sur deux ans pour le lancement d'une campagne nationale visant à promouvoir les métiers spécialisés auprès des jeunes. D'ici 2023, le Canada aura besoin de 67 000 nouveaux compagnons pour assurer le maintien de la main-d'oeuvre dans les 10 plus importants métiers désignés Sceau rouge.

aura besoin de 67 000 nouveaux compagnons pour assurer le maintien de la main-d'oeuvre dans les 10 plus importants métiers désignés Sceau rouge. Les jeunes femmes restent moins susceptibles que les jeunes hommes à manifester de l'intérêt à l'égard d'une carrière dans les métiers spécialisés. Selon un sondage de l'OCDE, seulement 2 % des étudiantes de 15 ans prévoyaient entreprendre une carrière dans les métiers spécialisés.

