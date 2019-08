Les résidents d'Edmunston profiteront d'améliorations des installations d'atténuation des inondations le long du chemin Titus





EDMUNDSTON, NB, le 16 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que les investissements stratégiques dans les infrastructures vertes jouent un rôle clé dans le soutien de collectivités dynamiques tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Bill Oliver, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un appui financier pour des travaux d'amélioration structurale visant à réduire les risques d'inondations sur le chemin Titus.

Le projet comprend l'augmentation de la taille et de la quantité de ponceaux, la construction d'un remblai artificiel ainsi que l'aménagement d'un petit bassin dans le cours d'eau voisin pour atténuer les risques de débordement et d'inondation sur le chemin Titus.

Une fois les travaux terminés, les résidents et les entreprises de la région bénéficieront de routes plus sûres et plus fiables, tout en étant protégés contre les inondations causées par des pluies torrentielles et des phénomènes météorologiques violents.

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 580 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet des infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick est de 670 000 $.

« Il est essentiel de s'assurer que les collectivités de l'ensemble du Canada disposent d'infrastructures modernes de gestion de l'eau qui les protègent contre les inondations pour bâtir un avenir sain et durable. Ce projet profitera aux résidents d'Edmundston en atténuant les risques d'inondation sur le chemin Titus, en assurant la sécurité des gens et en réduisant les pertes économiques futures dans la collectivité. »

René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel de veiller à ce que les gens du Nouveau-Brunswick disposent d'infrastructures modernes et fiables pour bâtir des collectivités rurales saines et durables qui peuvent croître et réaliser leur potentiel économique. Cet investissement à Edmundston permettra aux résidents et aux visiteurs de circuler sur nos routes en toute sécurité tout en étant protégés contre les inondations futures. De plus, les perturbations seront atténuées pour les entreprises de la région. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Nous sommes heureux de faire équipe avec nos homologues fédéraux à Ottawa pour atténuer les risques d'inondations futures sur la route Titus. Il s'agit d'une zone importante pour les résidents, plusieurs entreprises et le secteur agricole. Il est important de s'assurer que nos voies de transport sont sécuritaires pour la population locale et les touristes. »

L'honorable Bill Oliver, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets visant les infrastructures vertes, dont 5 milliards de dollars peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région en fonction de cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

